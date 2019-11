La Diputació ajudarà en l'aplicació gironina del projecte d'educació a temps complet

La Diputació de Girona s'ha compromès amb els promotors de l'Aliança Educació 360, que promou l'educació a temps complet, a crear una línia d'ajudes per a formació l'any que ve i una altra per impulsar projectes en aquesta línia el 2021. Així ho va manifestar el diputat d'Educació, Josep Piferrer, en una jornada sobre la implicació gironina en aquest programa, que es va celebrar dijous a la Universitat de Girona.

Des de l'aliança van destacar aquest compromís de l'ens provincial expressat per Piferrer, qui va assegurar que «la nostra funció és estar al costat dels ajuntaments que impulsen l'Educació 360 per assessorar-los i donar-los suport econòmic».

Per la seva banda, el director dels serveis territorials del Departament d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va felicitar l'impuls de l'Aliança Educació 360 a les comarques gironines, que –segons van apuntar els seus responsables– ha passat de tenir 6 a 14 ajuntaments implicats.

La vicerectora de la UdG, Sílvia Llach, va afirmar que «cal intensificar la mirada 360 en tots els espais lectius i de la vida diària, garantir la diversitat d'aprenentatges i l'equitat» i, com els representants de les institucions anteriors, va reiterar el compromís de la Universitat amb l'educació a temps complet. La sessió també va comptar amb l'experiència de la Diputació de Barcelona, amb 78 municipis adherits a la iniciativa

Els participants en la trobada de dijous van treballar al voltant dels quatre eixos principals de l'Educació 360. Tal com van explicar dos integrants de la xarxa gironina, Moisès Esteban i Ferran López, es van discutir qüestions com ara la necessitat de pensar i de dur a terme les accions educatives de manera conjunta; o la importància de les beques per garantir l'equitat en tots els aprenentatges, tot i que no són suficients si no s'acompanyen d'orientació.