Estudiants de Filosofia de batxillerat analitzen la societat de control

L'onzena jornada de Filosofia de Girona, que divendres va implicar uns 300 estudiants d'aquesta matèria a segon de batxillerat, va girar al voltant de «la societat del control», un tema que treballaven des de feia setmanes. Els joves van participar en una jornada de debats, visionat d'audiovisuals i comunicacions preparades per ells mateixos, entre altres activitats.

L'alumnat va estudiar el control com a element característic de les societats modernes i tecnològiques, i com un factor que genera dilemes entre seguretat, llibertat, domini o intimitat. Per fer-ho, els joves van analitzar idees de diferents pensadors clàssics i moderns com Leibniz, Diderot, Bentham o Thoreau.

La jornada va comptar amb la participació de noies i nois dels instituts de Cassà de la Selva, Vilablareix, i Rafael Campalans, d'Anglès; a més del Narcís Xifra, Vicens Vives, Santa Eugènia i Carles Rahola, de Girona.

El programa es va estructurar en dues parts que es van desenvolupar entre la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona i a l'auditori de l'institut Jaume Vicens Vives.

Per reflexionar sobre el tema d'enguany, els alumnes van estudiar l'episodi Safe and sound de la sèrie Electric dreams, el documental Big data. Ciutadans sota control, diversos episodis de Black Mirror i textos extrets d'obres de Deleuze, Orwell i altres autors.

La professora Mireia López Amo, de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Girona, va pronunciar la ponència titulada «La fi dels secrets: la nova era del control». La jornada és una iniciativa del Grup de treball de professors de Filosofia, amb el suport de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona i de diverses cases editorials.