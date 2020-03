El 31è Saló de l'Ensenyament potencia la formació professional

El Saló de l'Ensenyament se celebrarà la setmana vinent, entre el 18 i el 22 de març, amb més oferta acadèmica de serveis d'orientació i, sobretot, de formació professional. El certamen –la 31a edició– s'emmarca dins la Setmana de la Formació i el Treball, que també inclou els salons de màsters Futura i de l'Ocupació juvenil, dedicat a introduir els més joves en el mercat laboral. En total, el recinte de Fira de Barcelona reunirà més de 270 expositors que presentaran l'oferta acadèmica als assistents.

Els ensenyaments professionals tindran el protagonisme, amb més presència de centres que ofereixen FP, així com un nou espai anomenat Àgora Formació Professional que ocuparà 1.500 metres quadrats i on es realitzaran demostracions d'oficis, s'organitzaran xerrades amb professionals que han cursat cicles de grau mitjà o superior, i es mostraran empreses participants en la formació professional dual i centres que l'imparteixen. Així mateix, i per primera vegada, el saló oferirà orientació específica per tal de respondre els dubtes dels visitants. En aquest sentit, el Departament d'Educació de la Generalitat ampliarà la informació sobre els estudis de formació professional a partir del concepte d'economia circular i dels diferents sectors productius, tot incidint en l'FP dual.

Pel que fa al vessant de l'orientació, el Saló de l'Ensenyament també oferirà un servei d'assessorament individualitzat, espais d'autoconsulta, visites guiades, tallers per a joves i famílies, càpsules per a professorat; a més de xerrades amb professionals, en les quals la presència femenina en titulacions de ciències i tecnologia tindrà un pes especial; així com un escape room i un servei de consultes en línia i telefònic.

Per la seva banda, a l'Aula de tecnologies multimèdia es faran demostracions de realitat virtual i fotografia digital, mentre que els visitants podran descobrir a l'Espai ciència la seva faceta més científica mitjançant tallers i experiments, entre altres activitats.