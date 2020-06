Així serà la tornada a l'escola el setembre

El Govern invertirà 370 milions extres al sistema educatiu el curs vinent i contractarà un mínim de 5.000 nous professionals. En concret, 233 MEUR es destinaran a aquesta contractació, 33 MEUR a millorar les necessitats educatives i lluitar contra la segregació i 103 MEUR per iniciar un pla digital. El vicepresident del Govern, Pere Aragonés, ha garantit que "al setembre tots els centres educatius obriran amb normalitat i amb seguretat". Ho faran en grups estables, dins dels quals no caldrà mantenir distàncies ni portar mascareta. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que no establiran ràtios per aquests grups i el 23 de juliol cada centre haurà de tenir el seu pla d'organització.

Aragonès, Bargalló i la consellera de Salut, Alba Vergés han comparegut conjuntament per avançar com serà l'inici del curs 2020-2021. Aragonès ha afirmat que tot i que el curs es reprendrà "amb normalitat" serà "excepcional" i durant el qual caldrà abordar l'"emergència educativa".

Per això, el Govern ha plantejat aquesta inversió extraordinària, la major part de la qual anirà a la contractació de personal, no només docent sinó d'altres perfils. Aquesta qüestió però s'haurà de negociar amb els sindicats a partir d'aquest dilluns per acabar decidint quins perfils i quants docents s'incorporaran. Bargalló ha garantit que el 23 de juliol tots els centres sabran de quina dotació extra disposaran i els nous professionals s'incorporaran l'1 de setembre.

El conseller ha explicat que el nombre final de contractacions serà el resultat de la suma de totes aquestes negociacions i la necessitat de complir totes les mesures sanitàries. Ha explicat també que es cobriran les baixes des del primer dia i en aquestes entraran aquells docents que siguin considerats de risc, un cop avaluats mèdicament. Les contractacions seran per a tot allò sufragat públicament, escoles públiques i concertades en tot allò que estigui dins del concert.



Xifres contradictòries de Torra i Aragonés

Aquestes xifres donades pel Pere Aragonés però han estat matisades poc després pel president de la Generalitat, Quim Torra que les ha modificat a l'alça. Segons recull TV3 i Nació Digital, en una roda de premsa a Cerdanyola, Torra ha parlat d'una inversió d'uns 450 milions per contractar entre 6.000 i 10.000 professionals, docents i no docents, el curs que ve.

La consellera de Salut per la seva banda, ha explicat que amb la informació de què es disposava al març, el tancament de les escoles era una mesura lògica però que amb el coneixement que es té ara se sap que els infants presenten quadres "molt lleus i en la major part dels casos són asimptomàtics. A més, són un dels col·lectius que transmet menys el virus. "És una diferència molt important respecte a l'escenari inicial de l'epidèmia", ha afegit.

Per això, ha insistit que el que cal és intensificar els hàbits higiènics, la capacitat de gestió precoç dels casos que es puguin produir i el treball en grups estables per garantir la traçabilitat. Això ha de permetre que, en cas que hi hagi un cas positiu i calgui fer una quarantena, la pugui fer només el grup d'aquell positiu i no tot el centre escolar.



Sense límit d'alumnes per grup

Bargalló ha afegit que aquests grups estables variaran segons cada centre ja que des d'Educació no s'establirà un numero concret. El conseller ha explicat que a partir de dimecres els centres començaran a rebre les indicacions pedagògiques, les acordades amb Salut i que han de passar pel Procicat i el resultat de les negociacions amb els sindicats i fruit de totes aquestes indicacions han d'organitzar aquests grups, també en base a la seva autonomia de centre.

En aquest sentit, ha afirmat que hi haurà "més grups classe dels tradicionals" i que, tot i que un centre tingui el mateix nombre d'alumnat, amb la nova organització "no tindrà un nivell de ràtios elevades que tenia l'any passat". "No establirem límits", ha insistit.

Aquests grups estaran formats "sempre pels mateixos alumnes i professorat", aquest serà de com a mínim dos docents estables a primària i cinc a secundària. A banda, hi haurà altres professors o professionals, per exemple especialistes o vetlladors, que quan entrin en contacte amb els grups estables sí hauran de prendre mesures, com portar mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.

"Començarem el curs amb normalitat, tots els alumnes al seu centre, de manera presencial cada dia", ha resumit. En aquest sentit, ha afirmat que només "de manera excepcional" alguns centres necessitaran espais fora del centre, un escenari diferent del que es preveia fa uns mesos. Ha assegurat que la presencialitat és "indiscutible" als ensenyaments obligatoris i que en els postobligatoris sí que es poden donar casos en que l'organització sigui diferent, per exemple en determinades FP , on es podrien plantejar torns o fórmules híbrides si el compliment de les mesures necessàries ho requereix.

Pel que fa a les llars d'infants, el conseller ha afirmat que els infants tindran "màxima normalitat" però que el professorat haurà d'extremar les mesures sanitàries. Ha garantit però que també podran començar el curs els infants de zero a un any, que havien quedat fora en la reobertura del juny.



Dispositius per a tots els alumnes

La inversió extra contempla també l'acceleració de la posada en marxa d'un pla de digitalització que s'havia d'aplicar en els propers cinc anys i que es farà en els propers tres. En línies generals, el pla ha de permetre dotar de connectivitat 140.000 alumnes i preparar el sistema per poder treballar de manera digital. Durant el primer trimestre del proper curs es dotarà de connectivitat tots els alumnes a partir de tercer de secundària, batxillerat i Formació Professional.

Bargalló ha explicat que quan el pla acabi, tot l'alumnat i tot el professorat tindrà el dispositiu necessari segons el nivell d'estudis que estigui fent, així com tots els centres estaran en condicions de poder treballar digitalment.

Per últim, hi haurà 33 MEUR per a lluitar contra la segregació, també les que han aflorat com a conseqüència del confinament, que contemplen un conjunt de mesures que van més enllà de l'horari lectiu i que pretén oferir oportunitats en extraescolars o altres activitats.

