La UdG engega la III edició del #SiguesUdG, jornada d'orientació per a estudiants d'FP i CFA, en línia

La Universitat de Girona posa en marxa la tercera jornada informativa en línia per a Formació Professional i dirigida també als Centres de Formació d'Adults amb l'objectiu de donar a conèixer com facilitar el pas de l'FP a la Universitat a partir de la presentació d'experiències d'èxit i oferint una orientació adequada. Serà el 16 de desembre i hi ha temps per inscriure's fins al proper 6 de desembre. Hi haurà dues sessions telemàtiques a triar: de 9.30h a 13h i de 16h a 19.30h i aniran a càrrec de l'ICE i el Servei de Promoció de la UdG. La benvinguda anirà a càrrec de Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona. Es podrà seguir la Jornada també des de les xarxes social, des del compte institucional @univgirona i amb el hashtag #SiguesUdG

Durant la sessió s'han programat diverses intervencions com la Júlia Casanovas i Adrià Garsi, estudiants de medicina que parlaran sobre «El pas de l'FP a la UdG: una experiència d'èxit» o la d'Anna Juanhuix, cap d'atenció a l'estudiant i d'accés que exposarà la ponència «CIAE: accés a la Universitat per a estudiants d'FP i Formació d'Adults». El programa de jornada es completa amb les intervencions d'Andreu Pulido, cap del Servei i Dankmute Pohl del Servei de Llengües amb la ponència «Serveis UdG: Llengües Modernes, un servei capdavanter»; la participació de David Grau, cap del Serveis d'Esports; la conferència «UdGOcupació: les pràctiques a l'empresa, de l'aula al món laboral» amb Núria Sanllehí, orientadora de carrera professional; «Estudis universitaris de centres adscrits a la UdG. EUSES Escola Universitària de Salut i l'Esport, els graus de Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport» i unes píndoles sobre graus específics de la Universitat amb sessions concretes amb cada coordinador o coordinadora del grau de la UdG.

Segons, dades de la UdG, hi ha un 29 % d'inscrits d'FP a la Universitat aquest any. En el curs 2019-2020 la xifra va ser de 557 estudiants mentre que en el present curs acadèmic, la xifra ha arribat als 652 estudiants.

Pel que fa a la convalidació de cicles formatius de grau superior, els estudiants que hagin superat un determinat cicle formatiu de grau superior i iniciïn un ensenyament de grau a la Universitat de Girona poden obtenir convalidació de crèdits d'acord amb la taula de correspondències entre CFGS i ensenyaments de la UdG.

Els estudiants de grau podran accedir sense fer cap prova d'accés i la seva nota serà la mitjana obtinguda en el cicle formatiu de grau superior superat, equivalent a una nota de 5 a 10. També si vol millorar la seva nota, pot presentar-se a la prova d'accés a la universitat (PAU), i inscriure's a una, dues o tres matèries de la fase específica. Hi ha fins a 40 graus i 10 dobles titulacions.

Aquest any suposa tot un repte i un esforç adaptar-se a la nova realitat però el fet de portar a terme la jornada en línia facilita que tingui un abast territorial més ampli. Des de la UdG es té molt present que es vol donar resposta a la demanda d'aquest col·lectiu d'estudiants que volen continuar amb la seva formació més enllà de l'FP i CFA. Per això en aquest projecte hi estan implicades totes les facultats de la Universitat i molts serveis. Per facilitar la participació la jornada es desenvoluparà en horari de matí i tarda i donat la bona acollida que ha tingut per part tant d'alumnes com de professors es vol donar continuïtat a aquest nou format.

Més informació a https://apps.udg.edu/MAU/icefnu/Client/Oferta/Detall/5047