Bargalló anuncia que el nou edifici de l'institut Josep Brugulat de Banyoles s'enllestirà a principis del curs vinent

El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, ha anunciat que el nou edifici de l'institut Josep Brugulat de Banyoles s'enllestirà a principis del curs vinent. Les obres, que suposen una inversió de 6,59 milions d'euros (MEUR), van començar el novembre del 2019. Han permès aixecar una ala nova (on hi haurà aules i despatxos) i també remodelar part de l'edifici actual. El conseller ha recordat que l'ampliació era "una necessitat històrica" per solucionar la manca d'espais que té el centre (que actualment té part de les aules en mòduls prefabricats). Bargalló també ha destacat que les obres "permetran millorar notablement l'oferta educativa de l'institut, que a nivell de projecte educatiu ja és molt bona".

El conseller en funcions ha visitat aquest dijous les obres d'ampliació de l'institut Josep Brugulat de Banyoles. Bargalló ha anunciat que a principis del proper curs ja es podrà estrenar el nou edifici. Serà una nova ala de l'institut actual, amb planta baixa i dos pisos, on hi haurà aules i dependències d'administració i serveis.

Bargalló ha subratllat que les obres donen resposta "a una necessitat històrica" i s'ha mostrat satisfet de l'avenç dels treballs. Segons ha concretat el conseller, "l'edifici nou podrà estar en funcionament a inicis del curs vinent, mentre que la remodelació de l'edifici antic es podrà estrenar durant el proper curs".

Josep Bargalló ha visitat les obres acompanyat de l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el director dels serveis territorials, Martí Fonalleras. També s'ha reunit amb l'equip directiu del Brugulat. Actualment, l'institut té 923 alumnes. D'aquests, 487 estudien ESO, 180 cursen batxillerat, i la resta, cicles formatius d'FP.

Després de la visita, Bargalló s'ha reunit amb l'alcalde i els regidors de govern a l'Ajuntament de Banyoles. La trobada, ha explicat el conseller, ha servit per abordar "diferents qüestions referents al sistema educatiu de la ciutat i de la planificació educativa del curs vinent".



Més de 1.000 alumnes

D'altra banda, el conseller d'Educació en funcions també ha visitat l'institut de la Bisbal d'Empordà, on s'ha reunit amb el seu equip directiu. Abans, ha mantingut una trobada amb l'alcalde, Enric Marquès, a l'Ajuntament de la ciutat.

L'institut de la Bisbal acull actualment més de 1.000 alumnes, que es reparteixen entre els diferents ensenyaments que ofereix: ESO, batxillerat i diversos cicles formatius (entre els quals, Jardineria i Floristeria, Terrisseria, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i Administració i Gestió). L'institut també imparteix batxillerat artístic i participa en diversos projectes de centre, com el Pla d'Esport a l'Escola, el Programa Salut i Escola, i el projecte de reciclatge.