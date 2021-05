Comença juny, probablement el mes més important per a qualsevol estudiant. A més d’haver d’enfrontar-se als exàmens finals i als treballs de fi de grau o fi de curs que els separen de les anhelades vacances d’estiu, juny és el mes que marca el futur de milers d’estudiants que tanquen una etapa: els que finalitzen enguany Secundària i han de decidir si l’any que ve estudiaran batxillerat o potser es decanten per formació professional; els que entre el 8 i l’11 de juny s’enfrontaran a l’EBAU per accedir a la Universitat; els que tanquen l’etapa universitària i busquen la seva incorporació al mercat laboral…

Totes aquestes decisions van acompanyades de les mateixes preguntes. Què faig amb el meu futur? Què vull ser? Què té més sortides? En un mercat laboral com l’actual, en el qual el 40% dels treballadors per sota de 30 anys estan a l’atur, triar una opció que garanteixi un treball estable i segur sembla una missió impossible, però no ho és: opositar i aconseguir una ocupació fixa des del primer dia està a l’abast de qualsevol que es prepari per a això. Tal com assenyalen tots els experts, «no hi ha mètode màgic», l’esforç, la constància i un acompanyament a l’estudi professional i seriós són les claus per aconseguir-ho.

Cada any, les diferents administracions publiquen les seves ofertes d’ocupació per treballar a la Generalitat, ajuntaments, diputacions, ministeris, cossos de seguretat, jutjats, centres de salut, hospitals, col·legis… Aquestes ofertes tenen com a objectiu cobrir llocs de treball per a diferents perfils professionals i per a tots els nivells formatius (sense titulació, graduat en ESO, batxillerat, universitaris…).

Per saber quins processos hi ha actualment en marxa, hem contactat amb ADAMS Formació, un centre amb més de 60 anys d’experiència en preparació d’oposicions i que està present a Girona des de 2010 i a Barcelona des de fa més de 30 anys. Segons Estel Teixidor, responsable del centre d’ADAMS a Girona, «l’ocupació pública està en un molt bon moment: durant els propers mesos s’esperen multitud de convocatòries de places de tots els cossos per treballar a Catalunya que és molt important aprofitar. També el mes de juny es publicarà l’oferta d’ocupació pública estatal, que es preveu que inclogui milers de places amb molt bones perspectives».

Com assenyala Teixidor, això es deu a diverses raons: «d’una banda, en cinc anys s’hauran jubilat més de 300.000 empleats públics i en quinze anys estaran en aquesta situació la meitat dels funcionaris actuals; d’altra banda, l’Administració necessita reduir l’alta taxa de temporalitat, especialment en les comunitats autònomes i els ajuntaments». En aquest sentit, Miquel Iceta, ministre de Política Territorial i Funció Pública, ha marcat un termini de tres anys per reduir aquesta temporalitat. Així mateix, afegeix Teixidor, «la transformació digital de l’Administració implicarà la creació de nous llocs de treball per als quals es requeriran perfils professionals especialitzats».

En aquest context, resulta clau la incorporació dels joves a l’Administració: gent jove, preparada, amb vocació, i que ajudi l’Administració Pública a afrontar els reptes als quals s’encara. A canvi, s’ofereix un lloc de treball fix per al qual no es requereix experiència, obtingut sota el principi d’igualtat d’oportunitats, amb condicions laborals que permeten la conciliació de la vida personal i laboral i amb possibilitat de desenvolupament professional gràcies a la promoció interna.