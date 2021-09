El Ministeri d'Educació ha plantejat a les comunitats autònomes ampliar de tres a cinc les modalitats del batxillerat i, dins d'aquesta reorganització educativa, ha proposat la creació d'una vintena d'assignatures per a Batxillerat i Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Segons han informat a Efe fonts d'Educació, pel que fa a les modalitats del Batxillerat es mantenen els de Ciència i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials mentre que el d'Arts es divideix en dos: Música i Arts Escèniques i Arts Plàstiques, Imatge i disseny, i se'n crea una més que s'anomenarà General.

La modalitat General va dirigida a alumnes que vulguin cursin una carrera que no requereixi venir del batxillerat amb un coneixement exhaustiu de determinades matèries i es refereix, per exemple, a carreres sociosanitàries o vinculades a ciències socials, com la psicologia.

Pel que fa a noves assignatures, Educació ha informat que s'incorpora, per exemple, una de ciències ambientals, i les matemàtiques es divideixen en diferents nivells segons l'orientació del futur universitari.

Es crea una assignatura de tecnologia i enginyeria, i el dibuix tècnic es desdoblega també en dos, un per a arquitectes i un altre per a disseny i arts plàstiques i apareix una altra anomenada empresa i disseny de models de negoci.

Una altra assignatura més, precisament del Batxillerat General, serà economia, emprenedoria i activitat empresarial i en les modalitats d'Art inclouran, per exemple, cultura audiovisual i tècnica vocal.

Una novetat més de la reorganització educativa és que l'alumne ja no haurà de triar a l'inici de quart d'ESO si opta a Batxillerat o Formació Professional, ja que aquesta decisió es prendrà en acabar l'últim curs d'educació secundària.

D'aquesta manera, segons el Ministeri, els itineraris desapareixen i quart serà comú amb les optatives que triï l'alumne que podrà esperar a acabar el curs per a decidir-se per Batxillerat o FP.

Aquestes propostes seran portades aquest dimecres al Consell General d'Educació per al seu debat amb les comunitats autònomes.