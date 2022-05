Una seixantena de persones han demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, mentre aquest es reunia amb els directors dels centres gironins. La reunió s'ha fet a primera hora de la tarda a la delegació del Govern després que el divendres de la setmana passada els directors gironins consideressin "inacceptable" que s'haguessin de responsabilitzar de les activitats de lleure a principis de setembre.

Els sindicats han organitzat una classe reivindicativa en una aula improvisada a l'aire lliure davant de la delegació del Govern a Girona. Els professors i sindicalistes han rebut el conseller amb xiulets i crist reivindicatius.

Diversos directors d'escoles i instituts de centres gironins s'han reunit aquest dijous a primera hora de la tarda a la delegació del Govern a Girona. El motiu és que el divendres de la setmana passada una trentena de directors van enviar una carta al conseller d'Educació perquè consideren "inacceptable" que s'haguessin de responsabilitzar de les activitats de lleure que s'hauran de fer durant els primers dies de setembre a la tarda per l'avançament del curs escolar. Arran de la protesta, el conseller s'ha reunit amb els directors per conèixer el seu punt de vista.

En motiu de la trobada, els sindicats s'han concentrat a les portes de la delegació del Govern per rebre amb xiulets i crits el conseller. En demanaven la dimissió a la porta de la Generalitat, però Gonzàlez Cambray ha entrat per un altre accés a la Generalitat i no s'ha trobat amb la protesta sindical.

Una vegada la trobada ha començat entre les dues parts, els professors i sindicats han organitzat una classe improvisada al carrer. Per fer-ho, han muntat taules i cadires a la plaça de Pompeu Fabra de Girona. Una vegada la seixantena de persones s'han assegut, un dels professors ha fet un dictat amb un poema de Miquel Martí i Pol.

Pressions als directors

El delegat d'USTEC a Girona, Raúl Cansado, ha aprofitat la protesta per denunciar les pressions que fa el Departament d'Educació als directors dels centres durant les últimes jornades de vaga. Segons Cansado, els inspectors estan "reprimint i perseguint les direccions" que s'han manifestat en contra de "la línia impositiva" del Departament d'Educació.

Cansado ha recordat que en alguns casos els directors han estat avisats per informar a les famílies del dret a vaga dels professors en les últimes jornades de protesta. En un cas, l'inspector li va recomanar que demanés "assessorament sindical" segons el delegat d'USTEC. Per això Cansado ha avisat que si en les properes mobilitzacions convocades "es va a més" denunciaran al conseller per "coartar el dret a llibertat de vaga", un dret fonamental.

En contra de les activitats de lleure

El delegat sindical també s'ha mostrat contrari al cost que representen les activitats de lleure que es faran durant la primera setmana de setembre a la tarda, arran de l'avançament del curs escolar. Raúl Cansado ha lamentat que Educació "dilapidi 12 milions d'euros en només cinc dies", quan aquesta xifra de diners podria suposar la contractació de 400 persones.

Després de la mobilització, els professors han aixecat la concentració a l'espera que finalitzés la reunió a l'interior de la seu del Govern.