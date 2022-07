Evitar les pantalles fins als tres anys, retardar el màxim l'ús dels telèfons mòbils i advertir dels riscos de la seva utilització són algunes de les recomanacions que assenyalen els experts a l'hora d'afrontar els principals dubtes i preguntes que solen tenir els progenitors respecte a l'accés dels seus fills a internet i la telefonia mòbil.

"El primer contacte no ha de produir-se mai abans dels tres anys", afirma Keren Cuervo, professora de Psicologia Evolutiva i de l'Educació Social i Metodologia a la Universitat Jaume I de Castelló. "A aquesta edat, els nens estan aprenent com relacionar-se amb el món i necessiten tota aquesta capacitat disponible en el cervell per aquests aprenentatges", indica. "Donant-li el mòbil com un calmant digital, per distreure'l, se li està privant d'aquests aprenentatges visuals, del llenguatge, etc.", afegeix.

Cuervo assenyala que als mòbils se'ls sol anomenar, en aquest sentit, "heroïna digital". "Per calmar un nen és molt útil i funciona molt bé, però no som conscients dels danys que produeix i els trastorns que genera", assenyala. Un d'aquests danys, a aquestes edats primerenques, és el retard en el llenguatge "en perdre interacció social, que és el més important en l'aprenentatge".

Aquest ús incontrolat del telèfon en edats infantils comporta altres danys col·laterals, segons l'experta: "Falta tolerància a la frustració, capacitat d'atenció i de concentració". "S'acostuma als estímuls ràpids i després, passar a estímuls lents com veure un mestre a classe, li pot resultar molt avorrit", explica.

Respostes violentes

Altres perills a mitjà termini que genera l'ús del mòbil per calmar els nens petits poden ser, apunta Cuervo, l'aïllament, l'obesitat, el dèficit d'atenció o la dificultat per regular emocions. Fins i tot, a llarg termini, les respostes violentes. "Treballo amb el jutjat de menors i hem observat una relació entre una actitud laxa i permissiva dels pares en aquest aspecte amb agressions posteriors de fills a pares", assevera.

En edats infantils, "jugar, sortir al carrer, córrer, pintar, llegir... ajudaran a adquirir capacitat de concentració i altres habilitats que es perden amb l'abús de la pantalla". Com a l'estiu hi ha temps per a tot, es permet també l'avorriment. Fins i tot és bo. "És important que el menor sigui capaç d'avorrir-se. Quan s'avorreix, descobreix qui és, què li agrada, com se sent, què té facilitat per a...".

Aquestes alternatives, amb el pas dels anys, han de conjugar-se amb un ús "controlat" dels dispositius, i permetre'ls només "a unes certes hores, en uns certs moments o amb unes certes utilitats com videotrucades amb amics o familiars o per a fer els deures". "Que l'ús tingui una finalitat", resumeix Cuervo.

Pel que fa als beneficis, "n'hi ha". "Depèn de l'ús que se li doni. En l'àmbit cognitiu pot haver-hi algun avantatge com l'augment en la velocitat dels processaments, però és contraproduent, sobretot en nens petits". Cuervo apunta que no s'ha de tenir pressa amb ensenyar a usar mòbils i aplicacions als nens, "perquè després aprendran d'igual forma".