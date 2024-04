Feijóo afirma que Sánchez "podrà estirar més o menys l'agonia, però ja representa la decadència, la ruptura i el passat"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "podrà estirar més o menys l'agonia, però ja representa la decadència, la ruptura i el passat". "Digui el que digui demà, ja estarà marcat per sempre per la decadència que ha portat al nostre país", ha remarcat el cap de l'oposició el dia abans que Sánchez faci una compareixença pública per anunciar el seu futur.

En un míting electoral a la Llotja de Lleida, el popular també ha clamat contra el PSC manifestant que els vots del PSC "no seran per un projecte constitucionalista", sinó que seran per "donar el poder a l'independentisme i que Sánchez segueixi a la Moncloa".