ERC organitza un acte d'homenatge als alcaldes republicans a Santa Coloma de Farners

ERC ha organitzat un acte avui a Santa Coloma de Farners com a homenatge als alcaldes republicans, on la cap de llista d'ERC a Girona, Laia Cañigueral, ha posat de manifest que "Esquerra Republicana som el partit més represaliat de la història i mai ens hem rendit, sempre ens hem mantingut ferms al costat de la gent i al costat de Catalunya".

"Amb 93 anys d'història, no hem tingut les coses fàcils i avui és dia d'agrair als que ens han precedit, als que van posar la seva vida i la seva llibertat en perill per aconseguir drets per tots els catalans i catalanes", ha continuat Cañigueral. "Fa més de 90 anys que lluitem contra l'extrema dreta i el senyor Sánchez, al primer indici d'atac d'aquesta extrema dreta, s'ha hagut d'agafar uns dies per superar-ho. Doncs benvolgut, a Esquerra Republicana tenim un munt de gent que ha hagut de superar la repressió en la seva pròpia pell", ha afirmat.

La candidata ha volgut recordar que "ens van dir que no hi hauria indults, no es modificaria el Codi Penal i no hi hauria amnistia. Tenim els 9 presos polítics al carrer, hem aconseguit la modificació del Codi Penal i la llei d'amnistia aprovada i a tocar". I ha conclòs assegurant que "l'amnistia és el punt de partida, ara toca avançar en la via de negociació cap al referèndum".

El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, també ha intervingut i ha afirmat que "quan nosaltres governem, passen coses com la creació de l'energètica pública, que totes les dones puguin adquirir productes menstruals de franc o que l'Infantil 2 sigui gratuït. I no serà universal per a tothom els cursos d'Infantil 1 i 0, perquè n'hi ha que van vetar els pressupostos per interessos partidistes". Per finalitzar, Mascort ha volgut afegir que l'alternativa a la presidència de Pere Aragonès és "la d'un senyor que va dirigir un ministeri sense saber què hi passava i que va voler centralitzar la gestió de la Covid des de Madrid; o un altre senyor que només parla sempre d'ell mateix"..