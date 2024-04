El PP proposa mesures per controlar fronteres i aturar l'efecte crida de la immigració il·legal

El candidat del Partit Popular per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, ha presentat avui el pla de xoc contra la inseguretat inclòs en el programa electoral del partit. Veray ha afirmat que "hem vist com la inseguretat està en màxims històrics a Catalunya i a la demarcació de Girona, les dades de criminalitat del Ministeri de l'Interior ens mostren xifres alarmants, com ara el fet que siguem la tercera província amb la taxa d'agressions sexuals més alta d'Espanya".

El candidat popular considera "inadmissible" que un de cada tres catalans hagi sigut víctima d'un delicte. Per aquesta raó, ha exposat alguna de les principals propostes del PP per aturar la situació. "Proposem un increment de les penes per als multireincidents i l'expulsió d'estrangers multireincidents; exigim el control de fronteres i frenar l'efecte crida a la immigració il·legal per part del Govern central; volem reforçar les forces i cossos de seguretat en àrees d'especial vulnerabilitat, oferir plus salarial i ajudes a juristes, fiscals, jutges i lletrats per a garantir una justícia ràpida i àgil que garanteixi la seguretat a Catalunya; i expulsar els ocupes en 24 hores".