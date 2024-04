Sílvia Paneque: «En educació la prioritat és la construcció de centres escolars per eliminar definitivament els barracons»

En un acte que s'ha dut a terme aquest diumenge, Sílvia Paneque, cap de llista del PSC de comarques gironines, ha assegurat que una de les prioritats del partit en l'àmbit educatiu és el de construir centres escolars i eliminar els barracons de la demarcació de manera definitiva. «El dèficit d'escoles i d'instituts és tan gran que el llistat complet és molt ampli. La construcció de centres educatius ha de tornar a ser una prioritat d'una Catalunya que funcioni bé», ha explicat la candidata. Per aquest motiu proposen tornar al model de referència d'escola catalana Marta Mata com a contraposició de l'informe PISA d'enguany, que situa a Catalunya en el seu pitjor resultat de la història.

Els socialistes asseguren que tenen com a objectiu el d'ampliar la xarxa de centres de primària i, més específicament, aplicar millores a centres escolars com el Pedró de l'Escala, el Joan Margarit de la Bisbal, el Carme Guasch de Figueres, el Montserrat de Sarrià de Ter, els Estanys de Sils i de l'Institut de Cassà de la Selva, de Llançà, l'Escola Vila-romà de Sant Joan a Palamós i l'institut escola de Sant Joan de les Abadesses. D'altra banda, també proposen impulsar la creació de centres de formació integral d'adults, reciclatges professionals i primera ocupació.

«L'escola inclusiva és també un dels nostres objectius, i això es fa destinant els recursos adients, no només econòmics, sinó amb formació i professionals especialitzats de suport a l'alumnat amb necessitats específiques educatives i amb un pacte transversal entre els departaments d'educació, drets socials i salut», ha comentat la candidata dels socialistes gironins.

En la mateixa línia, des del PSC pretenen «desplegar la coeducació en totes les etapes educatives, la revisió de protocols contra l'assetjament i el ciberassetjament o el manteniment de les escoles segures i el no accés a continguts nocius per a la salut o violents». Entre les seves propostes també està la de crear més aules d'acollida, universalitzar l'oferta educativa gratuïta per a infants d'entre 0-3 anys, prestigiar el paper dels docents, i, per finalitzar, adequar els centres educatius al canvi climàtic.