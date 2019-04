Iglesias aposta per acabar amb les curses de braus sense prohibir-les

El secretari general de Podem i candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, va assenyalar que si bé comprèn que la tauromàquia és una «manifestació cultural ancestral» també ho és «el patriarcat i el masclisme», fet pel qual va advocar per avançar cap a la fi de les curses apostant per no subvencionar-les. «Hem demostrat ser eficaços acabant amb les curses de braus sense prohibir-les», va afegir. En una entrevista a Onda Cero, el líder de Podem va assenyalar a més que igual que un nen «no pot entrar a veure una pel·lícula X», tampoc hauria de poder aprendre com matar un animal en una cacera o entrar en una cursa de braus. En aquest sentit, Iglesias va puntualitzar que ell és «molt clar» i en els debats interns assenyala que la caça no li agrada, però alhora, va afirmar que la millor manera per acabar amb els toros o amb la caça no és prohibir.