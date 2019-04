Álvarez de Toledo diu que Girona és "el lloc on la democràcia és més fràgil de tota Espanya"

La cap de llista del PPC a les eleccions espanyoles, Cayetana Álvarez de Toledo, a assegurat aquest dimarts que Girona "és el lloc on la democràcia és més fràgil per no dir que és on està més greument soscavada de tota Espanya". En un míting a la ciutat amb el cap de llista dels populars a la demarcació, Sergio Santamaría, ha dit que Girona és "la província més bonica d'Espanya" però que es troba "envaïda pels totalitaris". "La contaminació ha avançat però cal lluitar", ha dit, en referència a l'independentisme. Per això, ha reivindicat la "missió històrica" que creu que tenen els populars per "assegurar la continuïtat" de l'Espanya constitucional.