El procés, molt present al primer debat

El procés independentista va estar molt present en el primer debat a RTVE entre els candidats a la Presidència del Govern dels principals partits: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans) i Pablo Iglesias (Unides Podem). Cap dels candidats va semblar del tot còmode amb el format i van intentar evitar errades, potser deixant el millor per al debat que avui se celebrarà a Atresmedia. Un dels moments més interessants va arribar quan Casado i Rivera van exigir al president del Govern que digués públicament si pensa indultar els dirigents independentistes responsables del procés si són condemnats. Sánchez els va respondre demanant que respectessin la separació de poders i deixessin treballar el Tribunal Suprem, que està en plena celebració del judici pel procés, i es va remetre a unes paraules de Felipe González per assenyalar que «no hi pot haver ni indult ni negació preventiva d'un indult abans d'una sentència ferma».

Els líders del PP i del PSOE van dedicar bona part del bloc sobre política territorial a reclamar a Sánchez que respongués a aquesta qüestió i a donar per fet, en qualsevol cas, que el president del Govern indultarà els presos sobiranistes perquè és una cosa que «ja ha pactat», segons va dir Casado. Per part seva, Rivera va considerar que Sánchez ha acordat «indults a canvi d'escons» perquè sap que «necessita els separatistes». Iglesias va criticar els dos dirigents de centredreta per insistir en la seva pregunta. «És com si el senyor Marchena (president de la sala penal que jutja el cas) estigués en un judici farsa», va lamentar el líder de Podem, que va demanar esperar «a veure què passa» abans de parlar de possibles indults.

Durant aquest bloc, Sánchez també va criticar Casado per acusar-lo en campanya de preferir les «mans tacades de sang», en al·lusió als acords amb Bildu. I va preguntar al líder del PP «de quin color té tacades les mans» si es té en compte que el seu partit ha votat al costat de Bildu fins a 127 iniciatives legislatives al Parlament basc.

Els candidats de PP i Ciutadans van acusar el cap de l'Executiu d'haver posat en risc la unitat d'Espanya per tal de mantenir-se en el poder, mentre que Iglesias els va advertir que la convivència no es pot recuperar amb agressivitat. El president del Govern va insistir que el PSOE defensa un país «en què hi caben tots», va dir sentir-se orgullós de la diversitat i va animar els seus rivals a treballar junts «per unir Espanya en la diversitat». A les acusacions dels seus adversaris de la dreta, Sánchez va respondre que «no hi haurà ni referèndum d'independència ni independència, ni es permetrà la fallida de la Constitució».



Les pensions, a escena

Durant un altre bloc temàtic del debat, el dedicat a la política social, el líder de Podem va reptar els seus rivals polítics a comprometre's amb una llei que actualitzi les pensions segons l'Índex de Preus al Consum, un guant que cap va recollir. Només Sánchez va arribar a dir que el seu partit vol reformar la Constitució per «blindar» les pensions, sense entrar en més detalls. Sánchez va treure pit per les mesures socials que va afirmar haver aconseguit posar en marxa en només 10 mesos a La Moncloa, un balanç que Rivera va titllar d'irreal, mentre que Casado va afirmar que veu en risc el manteniment de l'estat de benestar amb la política econòmica socialista.

Rivera va advertr que votar el PSOE o Podem, que segons el seu parer «són el mateix», donarà com a resultat un Govern que «ficarà la mà a la butxaca dels ciutadans», però també va retreure a Casado les polítiques fiscals dels governs del PP. Iglesias va advertir que la Constitució no es compleix pel que fa a justícia fiscal i ocupació.