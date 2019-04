Pablo Iglesias proposa que els debats electorals es celebrin cada mes

El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, va proposar que els debats electorals siguin mensuals i que es celebrin «sense trampa» i «sense l'àrbitre comprat», perquè, segons la seva opinió, «quan les regles són iguals per a tothom, algunes coses es comencen a aclarir».

Aquestes declaracions les va realitzar durant el seu míting de campanya a Vigo, on va expressar que «tant de bo fossin obligatoris els debats» i que cada mes la societat pogués veure els diferents representants polítics «discutint en igualtat de condicions» i «amb les mateixes preguntes per a tots». «Llavors potser les coses serien una mica diferents», va postil·lar. Des d'Unides Podem advoquen per modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) per obligar per llei que es celebrin debats.

Iglesias va criticar que el president del Govern hagi «instrumentalitzat»RTVE per als seus propis interessos a l'hora d'organitzar i proposar els debats d'aquestes eleccions. A més, es va mostrar partidari que Vox hagués participat en el debat que es va celebrar a Atresmedia.