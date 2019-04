Casado demana el suport dels partidaris de Vox perquè «cal pensar el vot»

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, va apel·lar als possibles votants de Vox perquè a les eleccions generals de demà donin suport al PP perquè, segons va dir, el seu partit és «el que més ha fet per Espanya». Després d'assegurar que cal pensar el vot «amb el cap», va reivindicar el «centre ideològic» per al seu partit i va presumir de saber pactar tant a l'esquerra com a la dreta.

Casado va fer aquestes afirmacions en el míting de tancament al WiZink Center de Madrid, antic Palau d'Esports, que va reunir més de 8.000 persones. Va estar acompanyat pels barons territorials del Partit Popular, com el gallec Alberto Núñez Feijóo, l'andalús Juanma Moreno, el murcià Fernando López Miras o el castellanolleonès Juan Vicente Herrera, entre altres.

En el seu discurs, i davant el creixement de Vox que recullen les enquestes, Casado va demanar pensar amb el cap abans de dipositar el vot a l'urna. «Hem de pensar el vot amb el cap i tenir Espanya al cor, és clar, però pensant les raons que han de fer que el nostre futur estigui garantit», va afirmar, per destacar que el PP és el que «més ha fet per Espanya».

També va reivindicar el centre polític a l'inici del seu extens discurs, que va posar punt final a la campanya. «El PP sempre ha estat, està i estarà al centre. Som el centre ideològic i la columna vertebral d'aquest país», va asseverar, per confiar en les possibilitats del PP tot i que els donen «per abatuts».



Les crítiques de Cayetana

Prèviament, la candidata del PP per Barcelona al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va retratar els seus rivals de Cs i Vox. Del partit d'Albert Rivera va dirque té «trastorns de l'adolescència» perquè «avui vol ser Rosalía» i «l'endemà la Mare de Déu». En el cas de la formació liderada per Santiago Abascal, va explicar que es declaren «virilment de dretes» i la «dreta pota negra», però, segons el seu parer, coixegen de «les dues» potes.

A més, va afirmar que Vox en «realitat no és un partit de dretes», ja que, segons va dir, no és d'«aquesta dreta que representava» l'escriptor Manuel Chaves Nogales. «De fet s'assembla més a l'esquerra», va indicar, per afegir que aquesta formació té una «profunda i demostrada incapacitat per gestionar la realitat». Per això, va assenyalar que Vox és el «partit fàcil» i va afegir que «votar és difícil i governar encara més».

Hores abans, Casado va assegurar a València que les aspirants a la Generalitat, Isabel Bonig, i a l'Alcaldia de València, Maria José Català, guanyaran demà. «La Comunitat Valenciana no treballa bijuteria, treu els millors», va dir Casado. «València, escombrant cap a casa, per a mi és fonamental», va manifestar, i va prometre atendre les «justes demandes» dels valencians. En un míting a La Marina de València, va destacar que els populars surten a les urnes amb un «equipàs» i amb «alineació titular» i els candidats amb més possibilitats.

El líder del PP va confiar que dilluns hi haurà «un president del Govern gairebé valencià», per la seva família d'Elx, després de «massa temps sense una resposta satisfactòria» a la Comunitat. Per aconseguir-ho, va defensar que el PP té «la millor», Bonig, que «trencarà una altra vegada els sostres de vidre, la seva especialitat, i serà la primera i millor presidenta de la Generalitat Valenciana de la història». «Isabel, avui te la jugues en aquest tancament per revalidar el teu contracte amb els valencians», li va manifestar, per lloar la seva «brillant oposició» dels darrers quatre anys. En aquest sentit, es va mostrar «convençut que els valencians, que són molt intel·ligents», sabran valorar-ho.

Paral·lelament, Feijóo va demanar el suport per al seu partit amb l'objectiu de garantir una Espanya «unida» i «constitucional» en què es puguin parlar lliurement les diferents llengües. Durant un dinar míting celebrat a Vigo, va afirmat que aspira a aconseguir una Espanya que li «recordi al passat», en lloc d'un país «reaccionari», i va criticar les formacions que aspiren a eliminar l'Estat de les Autonomies, que va assegurar que la seva formació defensa.