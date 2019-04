Aturen durant una hora les votacions en un col·legi de Vilobí d'Onyar perquè un home ha votat en nom de la seva dona

Un error d'un veí de Vilobí d'Onyar (Selva) a l'hora de dipositar el seu vot ha obligat a aturar una hora les votacions. L'home ha votat a les 11:36 del matí a la Biblioteca Municipal Can Roscada, però a l'urna hi ha introduït dos sobres, el seu i el de la seva dona que no estava present. Això ha provocat que el president de la mesa aturés les votacions i després de consultar amb la Junta Electoral de Santa Coloma Farners han decidit anar a buscar la dona perquè presentés la seva documentació. El problema ha aparegut quan la dona figurava en una altra mesa del col·legi. La Junta Electoral de Santa Coloma ha decidit donar de baixa la dona de la seva mesa inicial i donar-la d'alta en la que el seu marit li ha dipositat la papereta. Tot plegat ha obligat a aturar durant una hora les votacions, per això, aquesta mesa tancarà a les nou del vespre.

Tot i que inicialment s'ha especulat en la possibilitat d'anul·lar tota l'urna, al final s'ha optat per comprovar i corroborar la versió de l'home a través de la presència de la seva dona. Un cop arreglat el problema s'ha seguit amb normalitat les votacions a la Biblioteca Municipal.