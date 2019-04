Vox diu que «la resistència ja és dins el Congrés» i que «ha arribat per quedar-se»

El secretari general de Vox, Javier Ortega-Smith, va celebrar ahir la irrupció de la seva formació política al Congrés amb més de 20 escons assegurant que «la resistència ja és dins el Congrés i no pararem», mentre que el número 1, Santiago Abascal, va augurar que Vox «ha arribat per quedar-se». També van carregar contra PP i Ciutadans per haver estat «incapaços» d'obtenir un resultat electoral que permeti fer fora el PSOE de Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa.

Abascal va avançar que els 24 diputats que han aconseguit «representaran l'orgull de ser espanyol» i que diran a les Corts que la unitat d'Espanya «no es vota ni es discuteix». Va agrair el suport als seus seguidors, afirmant que «avui Espanya està en una situació pitjor que ahir, però això vol dir que Vox és més necessària». Va felicitar-se, a més, d'haver passat de 40.000 a 2 milions i mig de vots en tres anys.

Per la seva banda, Javier Ortega-Smith va comparèixer davant els seus seguidors a la plaça Margaret Tatcher de Madrid una estona abans, quan l'escrutini ja superava el 80%. Es va dedicar a aixecar l'ànim dels seus fidels, que celebraven l'entrada al Congrés però esperaven un resultat més voluminós a causa d'unes expectatives generades pels mítings multitudinaris celebrats a la recta final de campanya.