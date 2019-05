Canvi d'estratègia al PP

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidit canviar la seva estratègia després de la derrota històrica del PP a les eleccions generals i passar a l'ofensiva contra Ciutadans i Vox, dos partits als quals, segons la seva opinió, «no importa la governabilitat», són «comparses» del nou Govern i només buscaven «soscavar» el PP. Després d'assegurar que el partit surt «unit» per afrontar les autonòmiques i municipals i que ha «pres nota», va reivindicar el «centre ideològic» en què sempre han estat, destacant a més que el PP és «l'únic partit de centre-dreta».

«El PP no ha deixat d'estar centrat. Ocupar el centre no és canviar-se de lloc sinó acollir més gent. No crec que hi hagi hagut cap gir a la dreta ni a l'esquerra», va afirmar Casado en una roda de premsa a la seu estatal del PP, després de la reunió del Comitè Executiu Nacional del partit, en què va anunciar el nou lema de campanya davant autonòmiques i municipals: «Centrats en el teu futur».

Després d'assegurar que el resultat de les generals ha estat «molt dolent», va assenyalar que ara vol fer una anàlisi sobre les coses que es poden millorar i els «errors comesos» perquè, segons el seu parer, no es pot dir que un votant s'ha «equivocat». «El votant, com el client, sempre té la raó», va afegir. En tot cas, va dir que dedicaran la campanya de les municipals i autonòmiques a explicar com ha afectat la fragmentació del vot al resultat de les generals. «Ara el que hauran d'entendre els votants és a què ha conduït el seu vot», va asseverar.

Casado va criticar durament que Cs i Vox celebressin els seus resultats quan Pedro Sánchez segueix a la Moncloa, quelcom que, segons el seu parer, el porta a pensar que «el seu adversari no era Pedro Sánchez sinó el Partit Popular» i que per això han dut a terme una estratègia de campanya «molt irresponsable».

El president del PP va afirmar que «ja no hi ha tres dretes», sinó que hi ha un centredreta que és el PP, un partit molt proper a l'esquerra, en al·lusió a Ciutadans, i després la «ultradreta», en referència a Vox. Fins ara, havia rebutjat definir el partit liderat per Santiago Abascal.

Va ser especialment dur amb Ciutadans, al qual considera un «partit de trànsfugues», arribant a afirmar que si el «transfuguisme és la nova política, visca la vella política!». A més, va assenyalar que la lleialtat i el bon to que ha mantingut en campanya amb el partit taronja no s'ha vist correspost, quelcom que les fonts del PP interpreten com un canvi d'estratègia davant dels comicis de maig.



Els barons, amb Casado

Els «barons» territorials del PP van coincidir en què l'objectiu ha de ser ara centrar-se en les eleccions autonòmiques, municipals i europees i no van qüestionar el lideratge de Casado. El president del PP va assenyalar que estava «molt satisfet» pel suport que li havien ofert els seus companys de partit i va recordar que ell té un «mandat per a quatre anys».

Davant de les eleccions del proper 26 de maig, la sotssecretària de Política Social i exalcaldessa de Logronyo, Cuca Gamarra, serà la coordinadora de les eleccions locals i autonòmiques, mentre que l'exminstra d'Agricultura i sotssecretària de Sectorial, Isabel García Tejerina, s'encarregarà de coordinar les europees.

Per part seva, el president de Vox, Santiago Abascal, va criticar el Partit Popular per «insultar com fan els progres» els votants de Vox «per tenir principis», i va destacar que als dirigents populars se'ls està «posant cara d'UCD». «Tota la campanya fent seu el nostre missatge i intentant imitar el nostre estil i, ara, com els progres, insulteu els votants de Vox per tenir principis. Se us està posant cara d'UCD», va escriure al seu compte de Twitter.