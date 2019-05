Cares noves: sense toreros i amb militars i presos

Quan s'obri el Congrés el proper dia 21 per triar la Mesa hi haurà moltes cares noves, però faltaran alguns fitxatges sonats, com els toreros de Vox i el PP, i alguns diputats molt coneguts com el vicesecretari del PP, Javier Maroto, que no ha revalidat el seu escó per Àlaba. Sí que formaran part del nou hemicicle tres militars, un pel PP i dos per Vox, i quatre presos preventius a Soto del Real relacionats amb el procés després l'1 d'octubre de 2017, així com dos advocats que exerceixen l'acusació particular davant el Suprem per aquest cas: Javier Ortega-Smith i Pedro Fernández Hernández, ambdós de Vox. Els presos, Oriol Junqueras, que encapçala la llista d'ERC-Sobinaristes per Barcelona, Jordi Sánchez, de JxCAT-Junts també per Barcelona, i els seus companys Jordi Turull i Josep Rull han obtingut el suport dels seus conciutadans, però la seva presència a la Cambra serà, si és, a llarg termini. Malgrat la seva segura absència el dia 21, continuaran sent electes amb prerrogatives fins a la celebració d'altres dos plens.

El torero Miguel Abellán, que ocupava el número dotze per Madrid pel Partit Popular, no s'asseurà al Congrés, ni Serafín Serrano Marín, últim de sortir per la porta gran de la Monumental de Barcelona, tercer per Barcelona per Vox. Sí que ocuparan un escó els militars Fernando Adolfo Gutiérrez Dies de Otazu, Agustín Rosety Fernández de Castro i Manuel Mestre Barea.

Una altra de les cares noves serà Joan Mesquida, que va ser director general de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil al Govern de Zapatero i encapçala la llista de Ciutadans per les Balears. Per aquest partit, també tindran presència a l'hemicicle el seu número dos per Madrid, Marcos de Quinto, vicepresident de Coca-Cola de 2015-2017; l'advocada Sara Giménez, o l'advocat de l'Estat Edmundo Bal.