Enquestes electorals: PSOE i Podem perden vots, PP i Vox en guanyen i Cs s'enfonsa

El PSOE htornaria a guanyar les eleccions generals, però el bloc de dretes podria sumar més escons que el bloc d'esquerres, encara que cap dels dos aconseguiria la majoria absoluta (176 diputats). Segons l'enquesta elaborada per GAD-3 per a RTVE entre el 25 d'octubre i avui, 10 de novembre, amb una mostra de 13.000 entrevistes, Pedro Sánchez venceria amb 114-119 escons, per sota dels 123 que va obtenir a l'abril, i la ultradreta de Vox es convertiria en la tercera força política amb 56-59 diputats, més del doble dels 24 que va aconseguir fa sis mesos.

La suma de PSOE, Unides Podem i Més País oscil·laria entre 147 i 156 parlamentaris, mentre que la suma de PP, Vox i Ciutadans bascularia entre 155 i 164 representants. A la baixada dels socialistes s'afegiria la de Unides Podem, que passaria de 42 a 30-34 escons. I Més País, el nou partit d'Íñigo Errejón, debutaria al Congrés amb 3 diputats. En canvi, el PP de Pablo Casado creixeria des dels 66 escons a 85-90. El gran damnificat en la dreta seria Ciutadans, que es despeñaría des dels 57 diputats a només 14-15.

L'independentisme català podria aconseguir per primera vegada més de la meitat dels escons catalans de Congrés. ERC revalidaria la seva victòria a Catalunya amb 13-14 parlamentaris, quan a l'abril va obtenir 15. Junts per Catalunya, amb 6-7 representants, podria repetir el seu resultat o perdre un. I la CUP s'estrenaria a la Cambra baixa amb 3-4 escons. En la forquilla més alta, les forces secessionistes podrien sumar fins a 25 dels 48 diputats catalans.

Per la seva banda, el PNB aconseguiria 6-7 escons; EH Bildu, 3-4; Navarra Suma, 2, Coalició Canària, 1-2, i el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), 0-1. Al Congrés podrien irrompre a més altres dues formacions: Terol ha, amb 1 diputat, i el BNG, amb 0-1.



Enquesta RTVE

PSOE 114 - 119

PP 85-90

Vox 56-59

UPodemos 30-34

Cidadanos 14 - 15

ERC 13-14

JxCAT 6-7

PNV 6/7

CUP 3/4

EH-Bildu 3-4

Mas Pais 3

Navarra Suma2

CC 1-2

Teruel Existe 1

BNG 0/1

PRC 0/1



Enquesta de TV3 i Catalunya Ràdio

PSOE 114-119

PP 85-90

Vox 56-59

UP 30-34

Cs 14-15

ERC 13-14

JxCat 6-7

CUP 3-4

PNB 6-7

Bildu 3-4

Navarra Suma 2

CC 1-2

BNG 0-1

PRC 0-1



Enquesta de Celeste per a diferents mitjans

PSOE 119

PP 94

Vox 44

UP 33

Cs 14

ERC 14

JxCat 7

PNB 7

Bildu 5

CC 3

Más País 3

CUP 3

Navarra Suma 2

PRC 1

BNG 1