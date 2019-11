La perpètua campanya electoral

L'home que no ha vist ni un sol minut de cap debat electoral

d'aquestes eleccions és l'elegit per escriure aquesta anàlisi de les

eleccions que se celebren avui. Pot semblar una incongruència, ho sé.

Però si ens aturem a pensar-hi, probablement el seu cervell, verge de missatges televisius, sigui el més

objectiu. Per si tal virginitat no fos suficient, l'home que no ha vist ni

un sol minut de cap debat electoral d'aquestes eleccions és també l'home

que no ha assistit a cap acte polític de cap partit. Dos en un. Doblement

preparat.

Fins no fa gaire temps, tots ho recordem, ens semblava una anomalia

celebrar eleccions gaire sovint.

Un anava cada quatre anys a votar i no hi pensava més. Avui,

no. Vull dir que avui ja no és una anomalia.

Un va a votar i creu experimentar

un déjà-vu: diria que això que estic

fent ho he somiat, ai no, calla, és

que fa poc que estava votant i ja hi

torno. I així una vegada i una altra.

I si tot és un pla? I si ens trobem en

el primer país que ha decidit viure

en una perpètua campanya electoral?

D'aquesta manera, els partits

polítics podrien realitzar promeses

cada vegada més grandioses i inversemblants,

perquè sabrien que

mai no haurien de dur-les a la pràctica,

ja que tornaríem a entrar en

campanya per a unes noves eleccions.

I així, fins a la fi dels

temps.

Podria ben bé ser així,

i que ho hagi descobert

l'home que no

ha vist ni un sol minut

de cap debat

electoral

d'aquestes eleccions

(ni assistit

a cap acte, recordin),

precisament perquè per

aquesta condició s'ho mira tot des

d'una llu nyania que no té el comú

dels ciutadans.

Als diaris i cartells electorals surten

en Pedro Sánchez, l'Iglesias, en

Rivera, en Casado, la por al creixement

de Vox, uns presos que volen

ser caps de llista i la justícia els recorda

que no poden, una Catalunya

que va al seu aire sense que li importi

res més que ella mateixa... Els

sona? És el mateix panorama que

l'abril passat. I no sé si el mateix que

en les anteriors eleccions. I segurament

el mateix que a les properes

que -si és certa la teoria de l'home

que no ha vist ni un sol minut de

cap debat electoral d'aquestes eleccions-

seran d'aquí a pocs mesos. A

Espanya vam estar ?? anys sense

elegir president, bo és que recuperem

el temps perdut ara que la

democràcia està del tot assentada,

amb perdó.

En aquesta Catalunya que va

al seu aire hi ha la novetat, això sí,

de la CUP. Els antisistema concorren

per primera vegada en la història

en unes eleccions generals espanyoles.

Davant les crides a la unitat

de les forces independentistes

que els ciutadans fa temps que

efectuen, gràcies a la CUP avui no

es presenten dos partits independentistes

a les eleccions,

sinó tres. Potser ser antisistema

és això.

Per la resta, a Catalunya tot

segueix igual, excepte si Convergència

ha tornat a canviar de

nom, però això no comptaria

com a canvi, al contrari, formaria

part del déjà-vu. I a més no se sap si

tal cosa ha succeït, ja que l'home

que no ha vist ni un sol minut de

cap debat electoral d'aquestes eleccions

no està en condicions de seguir

la frenètica activitat de canvi de

denominació d'aquest partit. Per

això hauria d'estar enganxat a la televisió

i no perdre's ni un minut de

la programació.

I a Espanya, el mateix de sempre:

expectació per saber si serà una

coalició de dretes o una d'esquerres

la que podrà formar govern. O millor

encara, ni una ni altra, i així ja

empalmarem amb una nova campanya.

Queda la incògnita de saber

si Pedro Sánchez i el PSOE, en el supòsit

que no siguin el mateix, l'haurà

encertat amb la convocatòria

d'eleccions o haurà sigut un error.

Si en un principi tot semblava assenyalar

a una jugada mestra del líder

socialista –guardi'ns el Senyor

de jugades mestres en política, com

saben bé els seguidors de l'expresident

Puigdemont–, a mesura que

les setmanes han anat passant,

creixen els dubtes al respecte i no

són pocs els socialistes que temen

que el president s'hagi disparat al

peu. Veurem. I veurem també si Podem

(ara amb el cognom Unides)

suma prou vots per poder-se erigir

en soci de govern dels socialistes.

Encara que així fos, seria també necessari

que Pedro Sánchez els acceptés.

La dreta, que a Espanya és tan diferent

a la resta d'Europa que gairebé

és una denominació d'origen

a l'alçada de l'oli d'oliva, torna a venir

fragmentada en tres partits: PP,

Cs i Vox, suposo que també els

sona. Els vots són els que són, i si la

teoria dels vasos comunicants no

es demostra errònia –i seria estrany,

després de ?? segles– el creixement

d'un (o dos) d'aquests,

comportarà el decreixement d'un

altre (o dels altres).

A Espanya difícilment tenen lloc

abruptes tombs electorals. La política

se la pren la gent a l'estil futboler:

aquests són els meus colors i

sempre els animaré, és a dir, els votaré.

Les variacions arriben a poc a

poc, més per defuncions i arribada

de nous votants que per canvis

ideològics, o sigui, que no esperin

avui sorpreses. O això és el que pensa

l'home que no ha vist ni un sol

minut de cap debat electoral

d'aquestes eleccions.