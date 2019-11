Amelló assumeix la derrota i demana reflexió: «És un mal resultat sense pal·liatius»

Cares llargues a Ciutadans (Cs) després de la batacada que ha sofert el partit taronja amb tan sols 10 diputats al Congrés. El candidat gironí, Héctor Amelló, conscient de les premonicions indicades en els últims sondejos, va resumir-ho així: «És un mal resultat sense pal·liatius. A partir d'ara cal obrir un procés de reflexió i autocrítica». En aquest sentit, Amelló va explicar que «demà hi ha una executiva nacional urgent que servirà per començar a parlar».

El candidat va assumir els mals resultats tot i no obtenir representació al Congrés des de Girona: «A Girona no teníem representació, seguim igual però hem perdut una part important del nostre suport». En les darreres eleccions, la formació taronja va aconseguir 33.826 vots, encara lluny de la barrera dels 40.000, però 10.202 vots més que en les eleccions del 2016 (23.624). Ahir el panorama era dantesc, es van quedar amb 13.764 vots i van quedar per darrere del PP i Vox amb 20.000 vots menys que a l'abril.