ERC guanya de nou a Girona però perd un diputat que obté En Comú Podem

ERC va aconseguir una victòria amarga en la jornada electoral d'ahir a les comarques gironines: va ser la força més votada a la demarcació però va perdre un dels tres diputats que havia aconseguit en els comicis del 28-A. Un escó que ha anat a parar a En Comú Podem, una formació que havia obtingut representació parlamentària a la demarcació en les eleccions de 2016 (quan va arribar a superar en vots el PSC) però que l'havia perdut en els comicis del passat mes d'abril.

La jornada electoral d'ahir va permetre constatar que la formació que lidera Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, té uns seguidors molt fidels a les comarques gironines: manté els dos diputats que tenia i és, entre les quatre formacions que obtenen representació parlamentària, l'única que millora els seus resultats, tant en nombre de vots com en percentatge, que aquesta vegada ha estat de prop del 25%, quan a l'abril va ser del 22,46%.

Precisament en els percentatge de vot és on s'explica la pèrdua de representació que ha experimentat ERC, que tot i mantenir-se com a força més votada ha passat d'un suport de prop del 30% dels votants a quatre punts menys. El PSC també ha perdut més de dos punts de percentatge de vot, mentre que En Comú Podem baixa lleugerament.

La irrupció de la CUP per primera vegada en unes eleccions generals haurà influït amb tota seguretat en aquests resultats, encara que la formació anticapitalista no ha aconseguit representació parlamentària a la demarcació. Això sí, ha rebut el suport de més de 30.000 votants gironins, la qual cosa representa prop d'un 9% del total de sufragis emesos.

Si la CUP ha rebut més de 30.000 vots que fins ara anaven a altres formacions o es quedaven en l'abstenció, a l'altre extrem hi ha Ciutadans, que n'ha perdut més de 20.000 i s'ha enfonsat a les comarques gironines, en la línia del que ha viscut el partit taronja en el conjunt de l'Estat. Si en les eleccions de l'abril Ciutadans va ser la cinquena força, ara s'ha vist superada no només per la CUP, sinó també per Vox i el PP, la qual cosa l'ha relegat al vuitè lloc, amb menys del 4% dels vots emesos.

En l'àmbit de la dreta, Vox ha estat la força triomfadora, encara que sense l'empenta que ha tingut en altres zones d'Espanya. La formació ultradretana ha superat el PP i ha rebut més del 5% dels sufragis, encara que s'ha quedat lluny de les formacions que han obtingut escons i també de la CUP.

D'aquesta manera, Girona enviarà al Congrés dels Diputats quatre diputats que ja ho eren fins ara, Montse Bassa i Joan Margall d'ERC, Sergi Miquel de JxCat i Marc Lamuà del PSC, i dues cares noves: Mariona Illamola, amb una destacada trajectòria universitària i que es va veure al capdavant de la llista de JxCat quan el cap de llista, Joaquim Forn, va ser inhabilitat en la condemna de l'1-O; i Laura Álvarez, la cap de llista d'En Comú Podem que en una entrevista amb el Diari de Girona va qualificar Carles Puigdemont de «vivales» i va justificar la presó per als líders independentistes per «haver-se saltat les lleis».