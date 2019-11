L'independentisme es reforça amb un escó més i ERC es manté com a primer partit

ERC ha tornat a ser la vencedora de les eleccions generals a Catalunya. La formació republicana no ha guanyat amb la contundència de les passades eleccions del mes d'abril però s'ha imposat a la resta de formacions obtenint 13 diputats, dos menys que els 15 de fa vuit mesos.

El partit que lidera Oriol Junqueras ha sigut, amb gairebé el 23% dels vots, la força més votada d'un bloc independentista que millora els resultats dels últims comicis amb un diputat més que el mes d'abril. Passa de 22 a 23, d'un total de 48. Fa menys d'una dècada, el 2008, entre CiU i ERC només sumaven 13 diputats.

L'equilibri de forces s'ha desplaçat entre els partits sobiranistes arran de la sentència del Tribunal Suprem als líders del procés, i això a les urnes es va traduir ahir en una pujada de JxCat (de 7 a 8 diputats) i la irrupció de la CUP, que en la seva primera campanya en unes eleccions espanyoles ha obtingut dos diputats per la circumscripció de Barcelona, els mateixos que PP, Ciutadans i Vox.

La llista de JxCat encapçalada a Barcelona per Laura Borràs també ha aprofitat l'enuig de l'independentisme per la sentència i ha pescat un diputat més, assolint 8 escons aquesta vegada. En percentatge de vots l'independentisme ha superat el 40% per primera vegada en unes eleccions al Congrés de Diputats, assolint concretament el 42,59%.

En els últims comicis la suma de partits sobiranistes va situar-se en el 39% dels vots; l'any 2016 aquesta va ser de poc més del 32%, i el 2015 del 31%. En aquesta línia, el nombre de vots (1.641.951) va ser major als 1.634.986 obtinguts el 28-A, tot i això a causa de l'augment de l'abstenció en aquests últims comicis.

El PSC va retenir la segona posició amb 12 diputats, els mateixos que fa set mesos, i un percentatge de vot del 20,5%. Els socialistes han aguantat el tipus i han retallat distàncies amb els republicans per la baixada d'aquests últims. Una altra formació que ha resistit la sotregada a escala estatal ha sigut En Comú Podem. L'escó perdut a Barcelona l'ha recuperat a Girona per mantenir els set del mes d'abril.

A l'ala dreta dels partits «constitucionalistes» és on hi va haver més moviments. L'esfondrament de Ciutadans a escala espanyola ha arrossegat la formació a Catalunya. El partit taronja encapçalat a Barcelona per Inés Arrimadas ha passat de cinc a dos diputats. L'esvoranc de Ciutadans l'han ocupat el PP de Cayetana Álvarez de Toledo (que millora registres després d'obtenir només un diputat a l'abril). D'altra banda, l'ultradreta de Vox, esperonada per la gran pujada al conjunt de l'Estat, també ha doblat l'escó que va obtenir in extremis la campanya passada.



A Tarragona ERC també ha revalidat la victòria d'abril retenint els seus dos diputats empatada amb el PSC, que ha pujat un escaló guanyant un escó. Junts per Catalunya i En Comu Podem mantenen el diputat que tenien.

I a Lleida el paisatge electoral és un calc del de les últimes eleccions: ERC va vèncer amb 2 diputats, i PSC i JxCat es van repetir els altres dos de la circumscripció.