Abascal duplica escons a Andalusia i guanya a Múrcia

El partit d'ultradreta liderat per Santiago Abascal, Vox, segueix de ressaca electoral 48 hores després de consolidar-se com la tercera força a l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Els verds –amb 52 escons– han estat els principals beneficiats de la repetició electoral i han augmentat de 5 punts el percentatge de votació des de les eleccions generals del 28 d'abril, fins al punt que han més que duplicat la representació en poc més de sis mesos i han passat de 2,6 a 3,6 milions de vots.

En una campanya marcada per la sentència del procés i per l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Abascal ha tret el màxim rèdit polític a còpia de citar la unitat nacional, demanar la il·legalització dels partits catalans i fer discursos antiimmigració. Un cop d'ull al programa electoral de la formació deixa clares les seves postures al més pur estil Donald Trump. No estranya, ans el contrari. L'explosió de Vox a les urnes ha estat també el resultat de l'assessoria de dues figures clau: Steve Bannon i Rafael Bardají. El primer és el cap pensant que va dissenyar la campanya presidencial de Trump als Estats Units; el segon, exmembre de l'executiva del Partit Popular sota el mandat de Jose María Aznar, és actualment membre de l'executiva de Vox i va ser la figura encarregada de «fitxar» Bannon per marcar l'estratègia del partit.



Multiplicació d'escons

Els resultats en algunes comunitats autònomes expliquen la multiplicació d'escons de Vox. A Andalusia –on la formació ja va avisar a les autonòmiques convertint-se en la cinquena força– , la formació d'Abascal ha guanyat més de 200.000 vots i ha duplicat els diputats que han passat de 6 a 12. A Múrcia els verds han guanyat, amb 3 diputats i 50.000 vots més que en les darreres eleccions. Un altre augment significant es localitza a Castella i Lleó, on els verds han sumat 5 diputats més que a l'abril, i a la Comunitat Valenciana, tres quarts del mateix, perquè han guanyat 4 escons més. En aquestes quatre regions Vox ha sumat 12 diputats.

A Madrid, la formació verda ha sigut la més votada en 60 municipis i ha sumat dos escons més, amb un total de 7. De fet, les comunitats autònomes del centre i sud han reforçat als ultradretans, que per altra banda tenen poca o nul·la representació a les regions més autònomes del nord com Galícia (0 diputats), La Rioja (0), Astúries (1), Cantàbria (1), País Basc (0), Navarra (0) i Aragó (1).

A Catalunya –on el partit ha aconseguit 2 escons– la formació representa la setena força i es troba frec a frec amb la CUP que ocupa la sisena posició i amb la que gairebé empaten en nombre de vots –els cupaires n'han obtingut 1.728 més que els ultradretans. De fet, a les províncies de Barcelona i de Tarragona, el partit d'ultradreta ha obtingut més vots que els anticapitalistes.