Montse Bassa: «És una llàstima que a comarques gironines s'hagi perdut un diputat independentista»

Montse Bassa, germana de l'exconsellera tancada a la presó, tornava a repetir com a cap de llista d'ERC per Girona, com l'abril passat. I com llavors, la seva formació ha guanyat a Girona, si bé ara amb dos diputats en lloc de tres

ERC guanya, però perdent un diputat a Girona i dos a Catalunya. Amarga victòria?

A les comarques gironines estem celebrant els resultats, perquè hem guanyat per tercera vegada en unes eleccions espanyoles. El que passa és que els resultats del 28 d'abril, amb tres diputats, van ser extraordinaris, el tercer el vam treure per només 900 vots de diferència. Ara era molt més complicat, perquè també es presentava la CUP i, per tant, érem tres forces independentistes.

La decisió de la CUP de presentar-se a aquestes eleccions els ha perjudicat?

L'independentisme és molt transversal, i cadascú vota aquells amb qui s'identifica. Però els vots independentistes hi continuen essent. Potser en les eleccions de l'abril vam recollir vots prestats, procedents de la CUP, i ara hem tingut només els dels nostres votants. I n'estic molt contenta.

La mateixa anàlisi val per al global de Catalunya?

Evidentment. Tenint en compte que hi havia un tercer actiu polític, la quantitat de vots que ha obtingut ERC és enorme.

El problema és que el diputat que vostès han perdut a Girona tampoc no l'ha aconseguit la CUP.

Sí, és una llàstima que a comarques gironines s'hagi perdut un diputat independentista, tota la gent que ha votat la CUP, ha quedat sense representació a Madrid.

Al Congrés és partidària que els partits independentistes facin front comú?

Sempre he defensat, fins i tot abans d'entrar en política, que tots els independentistes ens necessitem i hem de tenir unitat d'acció. I ara, més que mai, ho continuo dient, o sigui que ens entendrem segur. En temes nacionals sempre ens hem entès. L'enemic és comú, és la repressió espanyola.

Què en pensa de com queda la situació política espanyola?

Jo creia que era un error que el PSOE volgués tornar a anar a eleccions, i el que intuïa s'ha complert. Devien pensar que ara podrien governar amb majoria absoluta, i el que tenim al davant és una puja de la dreta. Ha sigut un error i una irresponsabilitat de Sánchez.

I vostès què faran, en aquesta nova situació?

El que hem fet sempre, exigir que s'asseguin a la taula de diàleg i intentar que els progressistes ens puguem entendre. Per veure si trobem una via que no sigui passar per la dreta espanyola.

Donaria suport a un govern del PSOE?

Si és un PSOE com l'actual, no. Però té tantes cares que no m'atreveixo a afirmar què ens trobarem. Ja ho veurem. Si ens truca, veurem què demana. Nosaltres tenim clar que demanarem el de sempre: la llibertat, l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Sin estan disposats a parlar d'això, perfecte, i si no, que presentin contrapropostes.

Li fa por la possibilitat d'una gran coalició PP-PSOE?

No això, el que es veu cada cop més a prop és una coalició de dretes. Nosaltres el que hem de fer és no abaixar el cap i, sobretot, tenir la capacitat de dialogar entre nosaltres, perquè la dreta és molt potent.

Només ha de veure el creixement de Vox.

No és res nou. Són els mateixos feixistes de sempre, només que ara es fan més visibles. La irresponsabilitat és que durant anys han tingut el camí lliure per escampar la seva ideologia.