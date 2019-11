El PSOE allunya la coalició amb el PP i busca el suport de Podem

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, va advertir ahir que el seu partit no apostarà per la gran coalició amb el PP i va deixar clar que no veu una altra alternativa que un govern ­progressista. En roda de premsa a la seu de l'PSOE a Ferraz amb ­motiu de la reunió de l'Executiva ­Federal del partit, Ábalos va ­qualificar la situació sortida de les urnes com «complexa» i de ­«política molt dinàmica», que ­exigirà «molta ­feina». Però va deixar clar que el compromís del PSOE és el ­«d'intentar articular aquesta ­realitat complexa per plantejar un govern de caràcter progressista».

El president de Govern, Pedro Sánchez, parlarà de manera immediata als líders polítics per intentar avançar en la formació de govern. Encara que en aquests contactes inclourà el líder del PP, Pablo Casado, per institucionalitat, Ábalos va reconèixer que no esperen l'abstenció de PP en una investidura de Sánchez, entre altres coses per la «pressió» que té ara del seu altre competidor en l'espai de la dreta, Vox.



L'abstenció de Ciutadans

De fet, Ábalos va limitar el bloc de l'oposició de dreta a PP i Vox, traient d'aquest grup Ciutadans, en el punt de mira dels socialistes per fer prosperar la investidura. Va reconèixer que una suma possible seria aquella que agrupés els vots a favor d'Unides Podem, Més País, tots els grups minoritaris, excloent als partits independentistes, i Ciutadans.

«Pot sortir la suma en aquest sentit i el treballarem. Aquest és el marge que tenim», va indicar, abans d'assenyalar que el PSOE treballarà «amb tots aquells que no vulguin bloquejar Espanya». «Per això primer els ho hem de preguntar», va precisar.

Ábalos va assegurar que «és possible» formar un Govern que no depengui dels independentistes, un dels arguments esgrimits pel PSOE per justificar la repetició electoral. «Seguirem intentant, encara que sigui sols, no dependre dels independentistes», va insistir.

El «número tres» del partit va evitar indicar si el PSOE s'obre a explorar un Govern de coalició amb Podem. «Estem oberts a escoltar i tenim una actitud d'enfrontar-nos a una etapa nova, i anem a escoltar què és el que plantegen i proposen», va respondre.

Ara bé, anteriorment va assenyalar que al PSOE no li interessa tornar a aquest debat de la coalició amb Podem perquè el considera un element d'«empantanegament» que «no ajuda gaire a encarar la situació» actual. Ábalos també va subratllar que la caiguda de la formació és més gran que la que va registrar el PSOE.

El número tres dels socialistes tampoc va descartar parlar en algun moment amb els independentistes, tot i que al principi buscaran un acord que no passi per ells.



«Gamma de possibilitats»

Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, va afirmar que el PSOE té una «gamma de possibilitats» per pactar després de les eleccions, i sobre una possible coalició amb Podem va evitar aclarir si la tornaran a oferir ara i va recordar que els d'Iglesias van rebutjar aquesta fórmula al juliol.

El líder del PSC, Miquel Iceta, va cridar a «explorar totes les possibilitats» per evitar unes terceres eleccions a Espanya, tot i que ha marcat dues línies vermelles: no hi haurà una «gran coalició» amb el PP ni es negociarà amb Vox. El líder dels socialistes catalans va dir en aquest sentit que votar contra la investidura de Sánchez és votar amb la ultradreta.