«Volem que el poble giri la mirada cap al riu i l'entorn privilegiat que tenim»

Aquesta és la tercera vegada que la CUP es presenta a les municipals a Blanes i com a cap de llista recupera Joan Rota, qui ja va liderar la candidatura el 2011 i ha exercit de regidor des de l'octubre del 2017.

Quin model de poble proposa la CUP per a Blanes?

No apostem per un creixement desorbitat, sinó perquè el poble giri la mirada cap al riu i l'entorn privilegiat en el qual estem. El que necessitem és decréixer i reordenar-nos.

Cal més política social?

Sí, creiem que en fa falta més. La crisi ha afectat les persones més vulnerables, i trobem situacions dramàtiques en l'àmbit de l'habitatge, l'exclusió social i de la feina tot i que en aquest darrer any s'han fet plans d'ocupació i convenis amb el SOC.

En quins temes falta més participació ciutadana?

En tots. N'hem sigut impulsors i, per la CUP, la participació ciutadana és cabdal i cal seguir treballant-hi. A Blanes, en l'elaboració de reglaments i ordenances la participació ha estat baixíssima i no s'han donat facilitats. Especialment en la revisió del pla especial urbanístic, que va ser deficitària.

Com afrontaria el turisme al municipi?

Proposem desestacionalitzar. Desgraciadament hem vist com municipis amb gran capacitat turística com el nostre presenten les rendes més baixes. El que no pot ser és que el turisme s'acabi vinculant a treballs precaris. Queda molta feina a fer en l'àmbit laboral, però també entenem que el turisme ha d'evolucionar. El nostre model, però, no és el de fabricar autopistes per arribar a la Costa Brava, sinó el de posar en valor l'entorn privilegiat que tenim.

Quin és el canvi més immediat que necessita el poble?

L'habitatge, sense cap mena de dubte. Venim d'una realitat duríssima i volem una vila que aculli, i que la gent tingui un sostre i feina. Que aquestes polítiques tinguin una visió clarament ecologista i feminista.

Preveuen fer un relleu a mig mandat com van fer el 2017?

No, mirarem d'allargar. Presentem una llista potent amb gent molt vàlida i aspirem a continuar. Però no ens dediquem únicament a la política i depenem de les realitats personals de cadascú.