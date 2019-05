Junts per Amer presenta Maria Rosa Vila com a candidata a l'alcaldia

L'actual alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, va ser presentada dijous passat, com a candidata de la llista de Junts per Catalunya en aquesta localitat selvatana. L'acte es va fer al Teatre el Casal i va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Vidreres i diputat a la Diputació, Jordi Camps, entre altres. Al llarg de la seva intervenció, Vila va destacar que Amer és un poble « acollidor i amb encant», on «les persones han de ser el més important i on la cultura i l'ensenyament han d'anar agafats de mà» perquè les pròximes generacions «tinguin les eines per fer-ho molt millor». «Que siguin crítics, amb les maneres de fer d'uns i d'altres, però alhora tinguin per damunt de tot els valors de la democràcia, la convivència, el civisme, l'esforç i el sacrifici perquè són claus per fer avançar els pobles i les societats cada dia més plurals», va dir l'alcaldable d'Amer.

Sota l'eslògan «Amer, un futur amb història», Vila va afegir que els «avala» l'experiència d'aquest últim mandat i va remarcar que «junts ens en sortirem molt millor, encara que sigui difícil, amb humilitat i senzillesa, però amb fortalesa». Finalment va ressaltar que treballaran perquè el poble segueixi sent el «motor econòmic de la vall del Brugent».