Ciutadans proposa reactivar el comerç de Figueres per sortir de la «paràlisi actual»

El portaveu de Ciutadans a Figueres i alcaldable de la ciutat, Héctor Amelló, va presentar dissabte tot l'equip que l'acompanyarà a la llista electoral per als comicis del 26 de maig. «Tenim un equip divers, representatiu de Figueres i amb un projecte de ciutat que permetrà sortir de la paràlisi actual», va indicar. «Es tracta de persones que venen de l'empresa privada, que tenen també molta vinculació amb el món associatiu de la ciutat en l'àmbit comercial i veïnal i venen sense motxilla», va afegir. L'alcaldable taronja va assenyalar que una de les principals prioritats de la candidatura que encapçala passa per «fer bategar de nou el cor de la ciutat, que és el comerç» i és per aquesta raó que va anunciar «facilitats per a les empreses i emprenedors que vulguin instal·lar-se a Figueres». «Per a això, necessitem que Ciutadans tingui força a la ciutat i es puguin evitar els pactes de perdedors dels partits separatistes amb el PSC» va remarcar. «Una altra de les apostes serà l'atracció de la indústria cultural, creativa i de noves tecnologies», va explicar, abans de precisar que també l'acompanya a la llista l'actual regidori i agent immobiliari Toni Pérez.