«No podem continuar amb la mateixa estratègia perdedora»

L'empresari Miguel Moreno encapçala un renovat projecte del PP a Lloret, després que el seu anterior cap de llista, Enric Martínez, deixés el partit.

Com ha estat aquest mandat que ara s'acaba a Lloret?

Són quatre anys perduts. De fet, els pressupostos de 2019 són de continuïtat, i això significa seguir deteriorant la imatge de marca i la reputació de Lloret. L'equip de govern (JxCat, ERC i PSC) ha incomplert gairebé tot el seu programa electoral.

Com ha vist el pacte de govern?

Segurament, aquest mandat no ha estat un camí de roses entre ells, però no tinc cap dubte que, si tenen l'oportunitat de fer una altra coalició, la faran, i això seria nefast per als lloretencs perquè el municipi no pot continuar amb la mateixa estratègia perdedora. L'any passat es va tancar amb un 4,8% menys de pernoctacions i l'alcalde ha fet gestions en els mateixos mercats originals del turisme, presumiblement de borratxera i poca despesa. Això podria derivar en què enguany es contractaran un 5% menys de persones.

Té a veure amb el fet que Lloret sigui el municipi català amb la renda per càpita més baixa?

El 84,7% de les empreses que hi ha a Lloret són de serveis. Per tant, el turisme és una gran font de riquesa. És vital enfortir-lo i potenciar-lo i aconseguir una millor qualitat de vida. La taxa d'atur és del 13,3%, gairebé 2.500 persones. L'activitat econòmica de Lloret es concentra en quatre mesos, de manera que la renda per càpita és de 908 euros mensuals de mitjana. Per tant, hem de desestacionar el turisme perquè hi hagi feina durant tot l'any.

I com s'ha de fer, això?

S'han de crear nous espais per a emprenedors, com un viver d'empreses, per ajudar-los a donar els primers passos. Hem de treballar amb el teixit empresarial i consensuar un pla per atreure nous sectors d'activitat econòmica. Es tracta de posar-se a treballar de veritat, fent que les coses passin en lloc de posar-se a esperar.

Quines infraestructures falten?

Les infraestructures no estan a l'alçada del creixement que ha experimentat el municipi. La C-63, la «carretera de la mort», s'ha cobrat moltíssimes víctimes els últims anys. Els accessos de les urbanitzacions a la C-63 són tortuosos i de perill extrem, i la perllongació de la C-32 s'ha de produir sense més demora. El mercat municipal està a les últimes, els comerços de proximitat fan pena, les entitats s'han quedat sense centre, les instal·lacions esportives han quedat obsoletes... a més, hi ha una gran mancança d'aparcament de vehicles, autocars i caravanes. És imprescindible fer un aparcament subterrani al llarg del Passeig Marítim. També cal un centre sociosanitari, obrir un CAP a Fenals i un nou institut-escola i una escola d'hostaleria. També cal acabar amb les greus deficiències urbanístiques que pateixen les urbanitzacions i garantir presència policial a totes les zones habitades.