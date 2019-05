Creen una plataforma ciutadana per donar suport a Sílvia Paneque

La plataforma Tornem a ser Girona va convocar ahir un acte a la capital gironina per anunciar la creació del projecte que té l'objectiu de fer una crida a la ciutadania perquè s'uneixi a donar suport a la candidatura de l'alcaldable del PSC a Girona, Sílvia Paneque. Segons l'organització, en aquests moments una quarantena de persones han signat el manifest i s'han recollit unes 300 firmes amb la intenció d'augmentar l'afiliació en els propers dies d'intensa campanya per a les municipals. Persones com l'exdiputat i exprimer secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Manel Nadal; els exregidors socialistes a l'Ajuntament de Girona Tomàs Sobraqués i Josep Quintanas; el vicerector de la UdG, José Antonio Donaire (que també havia firmat el manifest de Guanyem Girona); el catedràtic de Dret Constitucional Xavier Arboç; l'expresident d'UDC a Girona Jordi Fàbrega; l'exvicepresident del Congrés i diputat per CiU Josep López de Lerma; l'atleta José Luis Blanco i Quim Bonaventura, de Mifas, entre d'altres, ja formen part de la plataforma.

El manifest emfatitza idees clau de la iniciativa, com ara que «ha arribat el moment que Girona faci un nou gir cap a l'esquerra, com va fer l'any 1979». Manel Nadal va apuntar ahir en la jornada de presentació que la primera frase del document, «Primer, Girona», fa referència al fet que «aquesta plataforma vol que Girona i el dia a dia de la ciutat siguin el primer de tot». Nadal també va defensar la creació d'un espai euroregional per crear sinergies entre diversos territoris, posant com a exemple la forta connexió que es podria establir entre Girona, Figueres i Perpinyà. A continuació, va parlar el professor Maxi Fuentes, que va explicar que el manifest s'estructura en tres grans eixos: «Protagonitzar una empenta transformadora, cohesionar la ciutat i prioritzar la vida municipal». L'activista social Sohaila Riffi va subratllar el desig d'una Girona culturalment diversa i l'atleta José Luís Blanco va posar sobre la taula la intenció d'impulsar esdeveniments esportius com a eina per generar impacte econòmic, entre altres ponències.