Maragall proposa un pla integral contra l'odi per combatre la discriminació

L'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, va proposar un pla integral contra l'odi per lluitar contra les discriminacions racials i d'un altre tipus, amb la finalitat de coordinar les actuacions de l'ajuntament i estendre els serveis als districtes. En un acte electoral realitzat al parc Joan Miró de Barcelona davant unes 200 persones, la majoria d'elles immigrants d'origen, va explicar que ERC ha passat de tenir a les anteriors municipals 8 candidats a les seves llistes nascuts a altres països a un total de 270 als comicis actuals.

«Ens agrada la diversitat i la veiem com una riquesa, com un actiu», va explicar l'alcaldable d'ERC, que va advocar per la construcció d'«una república catalana en la qual el respecte a la diversitat sigui un factor de cohesió».

Maragall va anunciar que, entre les mesures que conté el programa d'ERC en aquesta matèria, hi ha impulsar un pla integral contra l'odi, que inclourà la creació d'un observatori de delictes d'odi, ja que actualment, va explicar, no es disposa de dades sistematitzades. El pla inclou també la possibilitat que l'ajuntament combati tots els delictes d'odi que es produeixin a Barcelona, així com dotar de pressupost l'Oficina per a la No Discriminació que ja existeix actualment.