Artadi recorda a Ernest Maragall que un alcalde és «per a totes les hores»

La número dos de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va criticar la proposta de l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, de crear un «alcalde de nit» i li va recalcar que aquest càrrec és per a «totes les hores». «Un alcalde hi és sempre, a totes hores i per a tots els temes, i si no tens aquest compromís no et presentis», va deixar clar Artadi a Maragall. Concretament, Maragall va proposar la creació de la figura d'un «alcalde de nit» que vetlli pel funcionament de la seguretat, l'atenció social i sanitària i l'oferta d'oci en horari nocturn, amb «autoritat» per coordinar els serveis.

L'exconsellera de Presidència va menysprear la proposta i va alertar que ser alcalde és un «estat vital» i no «un torn que quan arriba la teva hora et cau el bolígraf i te'n vas a dormir». Artadi també va afirmar que li «inquieta profundament» que Maragall «vulgui formar govern» amb l'actual alcaldessa, Ada Colau (BComú), quan JxCat i ERC van votar«no» al fet que el socialista Miquel Iceta fos designat senador i, en canvi, «els companys de Colau han votat sí», va destacar.

D'altra banda, Artadi ha exalçat l'actuació del número 7 de la seva llista per Europa, Aleix Sarri, en abandonar el debat de candidats europeus a TV3, acció amb la qual «va mantenir la dignitat que no tothom va mantenir», davant «els silencis còmplices de tants altres». Sarri va pronosticar que hi haurà intents des de l'Estat perquè Carles Puigdemont no pugui recollir l'acta d'eurodiputat.