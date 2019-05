Ciutadans vol que el call jueu de Girona es torni a integrar a la Red de Juderías

El candidat de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, va visitar ahir el Museu dels Jueus de la ciutat i va proposar tornar a integrar el call jueu a la Red de Juderías-Caminos de Sefarad «per tal de progressar en l'obertura del nostre patrimoni jueu al món». El patrimoni que suposa el call de Girona, «preservat de forma gairebé intacta amb similar traçat com era a l'Edat Mitjana», fa que Pamplona hagi considerat primordial «potenciar-lo a escala internacional». Per això, ha demanat que es torni a integrar en l'associació estatal Red de Juderías, «que aglutina més de vint calls i té més capacitat d'atraure visitants».

Pamplona ha qüestionat que el «govern separatista de CiU» abandonés aquesta entitat estatal «per crear una xarxa de calls que és fallida, desintegradora i que ven un relat esbiaixat del que va ser la Sefarad de la península ibèrica». El candidat taronja ha recordat fins i tot que mitjans com The New York Times ja van esmentar que la creació de la xarxa de calls «obeïa a la creació d'estructures d'estat en ple procés independentista».

«A Ciutadans ens importa el patrimoni històric i cultural i el progrés de la ciutat», ha deixat clar Pamplona, que per això buscarà totes les maneres de promocionar-lo.