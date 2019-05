Collboni acusa PP i Ciutadans de blanquejar l'«extrema dreta»

L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, va atribuïr l'augment d'agressions homòfobes als «envalentits» pels discursos de l'extrema dreta, que han estat «blanquejats» per PP i Ciutadans amb el pacte a Andalusia. En un acte a l'Eixample, on va presentar les polítiques per una Barcelona «capital dels drets LGBTI», Collboni va alertar de l'ascens de Vox i va criticar que PP i Cs hagin blanquejat, per pacte, Vox i el seu discurs LGBTI-fòbic. «Hem tingut un repunt d'agressions LGBTI-fòbiques; no vull fer alarmisme, però està passant», va advertir Collboni. Entre les mesures presentades, el candidat va proposar una regidoria d'LGBTI+ que coordini un pla transversal adreçat al col·lectiu, l'impuls d'una formació constant de policies, mestres i treballadors socials en aquesta matèria o de la candidatura de Barcelona com a seu de l'Europride. Collboni va comptar amb el suport de Miquel Iceta i de Fernando Grande-Marlaska.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va demanar el vot pels socialistes des del mercat de la plaça Major de Vic. Batet va assenyalar que «el 26-M a Europa ens hi juguem molt».

«En una Europa on hi ha un Brexit que no acaba de culminar i on l'antieuropeisme va creixent, ara més que mai cal recuperar els valors socialdemòcrates que van construir la Unió», va dir.