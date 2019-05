El PSC presenta el programa electoral centrat en els barris

L'alcaldable dels socialistes a Girona, Sílvia Paneque, va presentar ahir el programa electoral, que té com a particularitat que desenvolupa un capítol sencer per a propostes concretes de tots els barris de Girona. El programa ha estat redactat de manera col·lectiva i hi han participat una vuitantena de persones vinculades al món de la salut, de la mobilitat, urbanístic, cultural, social, artístic, econòmic o educatiu de la ciutat i de diverses associacions i entitats. Està format per cinc blocs.

Augmentar l'habitatge social, la seguretat i els drets de les persones, així com millorar els serveis de la salut, són algunes de les prioritats del bloc «per viure-hi amb dignitat». El segon capítol «per construir-la entre tots» eludeix a la virtut cívica de compromís de tots i totes amb Girona i créixer de manera col·lectiva gràcies a l'educació i la cultura, la participació i la transparència. Pel que fa a «tenir oportunitats», es pretén, entre d'altres, crear una eina per a qualsevol persona que vulgui canviar de feina o estar a l'atur a Girona. Al quart apartat, «Primer Girona, per créixer i progressar», els socialistes admeten que és necessari reforçar la capitalitat de la ciutat. Al seu entendre, la implicació molt major de la Generalitat amb l'Aeroport de Girona o acordar amb l'Estat el desenvolupament ambiciós del corredor mediterrani. Limitar els pisos turístics i fer habitatge social són algunes de les propostes del cinquè bloc, «perquè som tots els barris».