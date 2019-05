«Tothom vol viure al Barri Vell però és el que és i no pot créixer»

Lidera la candidatura de Cs a l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu i convicció de guanyar més regidors.

És un dels candidats més joves que es presenta a Girona. És això un inconvenient o un avantatge?

Un avantatge. A la nova política els joves tenim molt a dir. L'antiga política està representada pels partits tradicionals que estan molt jerarquitzats i compten amb persones amb molts anys de militància. En canvi, Ciutadans és un partit amb gent jove, els quals ens hem incorporat al món de la política perquè veiem una anomalia en la societat. Això implica un pas endavant de molta responsabilitat. També comptem amb històrics del partit que ens donen experiència. Crec que és bo estar un temps concret en la política, no viure tota la vida d'ella com fan els partits que representen el bipartidisme.

Parlem de la ciutat. Té ciutadans de segona Girona?

Sí, en aquests darrers anys l'alcaldessa de Girona només s'ha preocupat pel centre i la seva gent. És per aquest motiu que nosaltres volem treballar els barris. Ciutadans està present a cada carrer amb la voluntat de no preocupar-nos únicament pel centre.

Existeix gentrificació al Barri Vell?

Sí i aquesta és una reacció lògica. Tothom vol viure al Barri Vell però, aquest és el que és i no pot créixer, i els preus de l'habitatge pugen pel cicle econòmic. El capitalisme funciona així. No podem criminalitzar el turisme perquè aquest ens ajuda en el progrés de la ciutat. Davant d'això, hem de construir barris més potents. Nosaltres volem que la gent faci vida als barris, i que aquests no siguin només uns indrets dormitoris. Que tinguin serveis sociosanitaris propers, accessibles, centres cívics amb moltes activitats culturals i que estiguin ben comunicats amb el centre.

S'ha allotjat mai en un pis turístic?

Sí, alguna vegada. Aquest tipus d'allotjament també ha estat criminalitzat pels partits antisistema com la CUP. La realitat és que els pisos turístics estan bé, però si els tenim controlats i regulats. Hi ha d'haver una bona convivència entre veïns i turistes. Si aquests pisos fan soroll reiteradament, se'ls ha de sancionar econòmicament; i si reincideixen, se'ls ha de retirar la llicència de pis turístic. Hi ha d'haver una regulació i un control.

Per quin tipus de regulació opta?

Creiem que no hem de retirar llicències, ni fer una moratòria. Hem de donar llicències, però d'una forma regulada i progressiva, i que no s'acumulin en el mateix barri.

Té un turisme de qualitat Girona?

Sí, tenim un turisme gastronòmic i ciclista de qualitat i amb un alt poder adquisitiu. Però, és veritat que en els últims anys s'ha perdut turisme de qualitat. Els visitants nacionals han caigut un 40% per culpa del procés sobiranista. Hem de recuperar aquesta part.

Els veïns demanen més seguretat. Amb més policies se soluciona el problema?

Amb més policies i amb una campanya de prevenció. En aquests darrers quatre anys no s'ha previst el que podria passar i per això ara tenim uns índexs elevats de delinqüència i de robatoris. No s'han fet les coses quan s'haurien d'haver fet. Tampoc s'ha ampliat la plantilla de la Policia Local i mesures com la llei del PSOE de prejubilació han agreujat la situació i alterat les plantilles de totes les policies locals d'Espanya. Ara, hem de recuperar totes aquestes places, i això costa. Necessitem més presència de policies al carrer i més cotxes patrulla pels barris on ha augmentat la delinqüència.

I el frau elèctric per accions il·legals que provoca que molta gent que paga la llum no en tingui com se soluciona?

El frau elèctric s'ha de perseguir, igual que es persegueix qualsevol delicte. I amb més policies, tindrem menys delictes. Hem de ser contundents i emparar-nos amb la llei per perseguir qui delinqueix a Girona perquè sinó els veïns que paguen religiosament la seva factura es veuen perjudicats. El govern Madrenas ha trencat les relacions institucionals amb l'administració general, per una qüestió partidista. Però això perjudica directament el ciutadà. S'han trencat les relacions amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, també amb l'exèrcit. Si no hi ha coordinació entre els cossos, el ciutadà gironí és qui hi surt perjudicat.

Cap a on ha de créixer la ciutat de Girona?

Ha de créixer econòmicament a tots els barris, per això volem portar el turisme a tots els indrets. Hem de reduir l'atur i per fer-ho, hem de créixer econòmicament. Tenim dos projectes pensats per reactivar l'economia. Un és a la carretera Barcelona, en el tram entre Emili Grahit i la plaça Marqués de Camps. Aquesta és una zona cèntrica però, continua sent una via perillosa i on més accidents hi ha de la ciutat. Volem recondicionar i redefinir aquest tram perquè sigui la gran Rambla de Girona. Convertir-lo en un nou eix comercial de petites botigues i restaurants. D'altra banda, s'ha de reactivar l'eix comercial del carrer del Carme. Per fer-ho, hem de donar una imatge més amable i bonica a aquesta part de la ciutat. Apostem per enjardinar la llera del riu Onyar, posar-hi més accessos i obrir un procés participatiu on els gironins puguin decidir què volen (des de bars o restaurants, fins a un bici carril o un pipican). Podem agafar com a exemple la ciutat de Perpinyà, que té la llera del riu ben cuidada.