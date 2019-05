ERC es compromet a millorar els carrers, parcs i places de Salt

Esquerra de Salt, amb Jordi Viñas al capdavant, s'ha compromès a fer un pla d'inversions en carrers, parcs i places gràcies a la reducció del deute que, recorden, s'ha reduït del 106% al 39% durant aquest mandat en què els republicans han governat.

La millora d'aquests espais públics és una proposta inclosa dins de l'eix de govern Ciutat Amable dels republicans, que té com a objectiu millorar els espais públics i de convivència de Salt, i facilitar la relació de les persones en equipaments públics adequats per fomentar la cultura, l'esport i la convivència.

Viñas ha explicat que durant aquests quatre anys s'han establert «les bases econòmiques necessàries per poder encarar, ara sí, el futur amb optimisme» i fer totes les actuacions que fins ara no s'han pogut dur a terme perquè l'Ajuntament estava sotmès a un pla de sanejament. D'aquesta manera, l'eix Ciutat Amable dels republicans recull fins a quinze propostes per seguir millorant equipaments i espais públics, inclòs el compromís d'incrementar els recursos que aniran destinats als serveis d'atenció a les persones com els educadors de carrer, els agents cívics i els efectius de la Policia Local.

«Salt viu una pau social que s'ha aconseguit escoltant a tothom i donant resposta a les necessitats de les associacions, les entitats i els veïns i veïnes. Aquest és el camí que van traçar des d'Esquerra Salt fa quatre anys i és el que seguirem durant el pròxim mandat», ha garantit Viñas. De la mateixa manera, assegura que la seva prioritat serà posar en valor la diversitat cultural a través de l'educació, l'esport i el lleure.

D'altra banda, Esquerra també aposta per donar continuïtat als Consells de Barri com a eina de comunicació i participació ciutadana. A més, el programa recull, entre altres propostes, invertir en l'adquisició d'habitatge per destinar-lo a polítiques de lloguer social i per a joves, així com continuar amb la implementació de dispositius de seguretat (com ara càmeres de videovigilància de l'espai públic, lectors de matrícules i càmeres per a les comunitats de propietaris) que permetin una millor gestió de la seguretat a la vila.