ERC Guíxols se suma a la campanya «Regidors per la República» de la mà de l'AMI

Esquerra Republicana de Sant Feliu de Guíxols va anunciar ahir la seva adhesió a la campanya «Regidors per la República», que realitza l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Segons la formació, la iniciativa té com a objectiu renovar a nivell nacional el compromís amb la república catalana, ja adquirit pels regidors d'ERC Guíxols en la presa de possessió com a electes locals l'any 2015. En aquest sentit, la formació ressalta que el municipalisme ha de ser un dels elements clau per assolir «la construcció republicana, basada en els valors de la proximitat, l'equilibri social i territorial, la prosperitat econòmica, la llibertat de pensament polític i la reclamació dels drets i les llibertats fonamentals».

La candidata d'ERC a Sant Feliu, Sílvia Romero, considera que «aquesta és una continuació de la bona tasca que des d'ERC Guíxols s'ha fet en el procés d'independència que estem vivint», on en destaca l'adhesió efectiva a l'AMI, l'aprovació al ple de múltiples mocions de suport al procés endegat al Parlament de Catalunya, i la creació de la Regidoria de Transició Nacional, «cabdal per a assolir reptes que la ciutat tenia la passada legislatura, com la celebració del referèndum de l'1 d'octubre». Per la seva banda, el president de la secció local, Carles Benguerel, afirma que «ERC continua la tasca d'assolir una societat millor» i, per això, «ens cal una eina com la república al servei de les persones». Romero recorda que diferents regidors, entre els quals tots els d'ERC, són membres de l'Assemblea d'Electors de Catalunya.