Veray: «És necessari que es prioritzi el manteniment i la millora de Girona»

La candidata del PP a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, va manifestar ahir que «és necessari que es prioritzin i s'incrementin els recursos destinats al manteniment i la millora del dia a dia de Girona». Així ho va explicar en l'acte de campanya del partit celebrat al barri de l'Eixample.

«Invertir en el manteniment del que ja tenim és tan o més important que construir equipaments o infraestructures noves», va explicar Veray, i va afegir que «millorar i mantenir en bon estat la il·luminació, les voreres, l'asfaltatge, el mobiliari urbà, les zones verdes, els jocs infantils o els equipaments actuals ajuda a millorar la seguretat, la mobilitat, l'accessibilitat, la sostenibilitat i la cohesió a la ciutat».

«Soc conscient que hi ha barris que necessiten nous equipaments, per exemple, el barri de Montjuïc, que des de fa temps demanda un centre cívic i, per tant, el que nosaltres reivindiquem és que cal fer les dues coses, els nous equipaments que són necessaris i les actuacions de manteniment i millora alhora, i que una cosa no té per què substituir l'altra», va explicar Veray.

La candidata popular ha posat exemples de millora i manteniment que considera que cal prioritzar. Aquests són la reurbanització de la plaça Reina Sibil·la de Fortià, la millora de l'enllumenat de l'avinguda Lluís Pericot i de l'avinguda Montilivi, el manteniment de la senyalització vial, tant pel que fa a semàfors com als senyals horitzontals i verticals del conjunt de la ciutat, la col·locació de papereres al Barri Vell o a Vila-Roja o la reposició del mobiliari urbà, bancs i contenidors en la majoria de barris.

Finalment, Veray va explicar que «mentre anem afrontant el dia a dia cal també que anem, de manera paral·lela, planificant adequadament el futur desenvolupament de la ciutat». El PP aposta per la redacció d'un pla estratègic global –Girona 2030– que defineixi com volem que sigui la ciutat l'any 2030 i totes les accions i mesures que cal dur a terme, en els diferents àmbits.