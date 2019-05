Test: Què saps sobre les eleccions europees?

Els ciutadans espanyols també estan cridats a les urnes el proper diumenge 26 de maig per votar en les eleccions europees. Més de 400 milions de persones podran exercir el seu vot -són les segones eleccions democràtiques en què participen un major nombre de votants, per darrere de les de l'Índia- per elegir els 751 eurodiputats que componen el Parlament Europeu.

Amb les eleccions generals encara presents, i les municipals i autonòmiques que també se celebren en l'anomenat "superdiumenge electoral", què saps realment sobre aquests comicis? Posa't a prova amb aquest test per saber com funciona el sistema electoral europeu o per a què serveix el teu vot triant la resposta correcta.