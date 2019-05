JxCat Olot vol implantar una tarifa plana per pagar els tributs municipals

L'equip de Junts per Catalunya Olot encapçalat per Pep Berga aposta per implantar un nou sistema de pagament dels tributs municipals. Es tracta d'una tarifa plana que segons la regidora d'Hisenda, Montse Torras, «serà d'aplicació en relació amb els tributs periòdics, és a dir, aquells que es paguen anualment: l'IBI, l'IAE, la taxa d'escombraries, l'impost de vehicles, etc». Per tant, «cal tenir present que no hi entrarien aquelles liquidacions no periòdiques o puntuals, com podria ser el cas d'un ICIO o una plusvàlua».

Segons la formació, la sol·licitud per acollir-se a aquesta tarifa plana ja es podrà fer aquest 2019 i serà d'aplicació en l'exercici del 2020. Sobre els criteris que s'hauran d'observar per a la seva aplicació, la regidora va exposar que «el punt de partida serà la quantitat pagada en l'exercici anterior», de tal manera que s'establirà un mínim import anual, que s'aprovarà cada any i que es situarà entre els 200 i els 300 euros.