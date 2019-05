JxBescanó guanya per vots i empata els regidors amb ERC

L'actual alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia (JxCat), reuneix el nombre més gran de vots, un total de 1.322, però no aconsegueix la majoria absoluta. El partit més votat empata el nombre de regidors (5) amb ERC, que se situa com a segona força amb 1.116 vots. En tercer lloc entra la CUP, que tan sols obté 1 regidor, fruit dels 260 vots recollits. Per tant, podem veure com l'antiga hegemonia de CiU, ara amb la marca de JxCat, perd potència i també 1 regidor respecte a les anteriors eleccions municipals.

En els comicis d'enguany no es van presentar les llistes d'ICV i el PP, que sí que ho van fer l'any 2015 però que no van obtenir representació. En l'escenari polític actual, però, hi ha hagut una novetat important que és la participació de la candidatura de la CUP de la mà d'en Francesc Carles. El mateix confessa que fa 10 anys que el partit treballa pel municipi, però enguany és la primera vegada que es presenta en unes eleccions. Fa quatre anys es va produir un canvi polític important que es preveia abans dels comicis, ja que el clàssic alcalde Xavier Soy (CiU) es va fer enrere com a alcaldable després d'haver estat 28 anys al capdavant del govern, essent subsituït per l'actual alcalde Pere Lluís Garcia. En l'edició anterior de les eleccions, CiU va obtenir una victòria ajustada amb ERC com a segona força. Tot i això, Pere Lluís Garcia es va endur la majoria absoluta. En l'edició d'enguany, Garcia també s'endú gran part dels vots però no aconsegueix arribar a la majoria, que es trobaria amb els 6 regidors d'un total d'11. ERC, encapçalat per Xavier Vinyoles, torna a fregar els resultats de JxCat, que el supera tan sols amb un 7% dels vots. Per tant, les dues principals forces es trobarien al voltant del 40%, mentre que la CUP entraria però amb un percentatge molt més baix (9,40%). Així doncs, l'escenari polític queda obert amb la possibilitat que es configurin pactes.