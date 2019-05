«He guanyat gràcies al treball fet en els anys de Corominas»

En els pròxims dies tindrà feina a repartir el cartipàs entre els 11 regidors del seu grup. Berga està posat en política des de fa uns 17 anys, en els quals va fer el paper de segon treballador. Ara serà el primer i farà la funció d'alcalde amb majoria absoluta.

Josep Berga afirma que ha fet campanya però que l'origen del resultat està en la feina que va començar a fer acabades les eleccions del 2015 per poder rellevar Josep Maria Corominas.

Sorprès per una victòria de dimensions sense pronòstic?

Havíem imaginat aquesta possibilitat però alhora era molt difícil. Hi ha hagut una acumulació de factors.

Les circumstàncies per a la victòria?

El lideratge de Josep Maria Corominas, l'efecte Puigdemont i una formació capaç de connectar amb les necessitats de la ciutat.

Heu tingut bona comunicació?

Nosaltres vàrem mirar de ser presents a tots els actes que s'organitzaven a la ciutat: trobades veïnals, assemblees de veïns. És a dir, una política de molta proximitat que ha estat practicada per tots nosaltres i molt especialment per jo mateix, que hi he dedicat molt de temps perquè m'agrada molt. Crec que això acaba explicant com la gent quan ha hagut d'escollir ha valorat aquesta dedicació, que es fa no un mes abans sinó anys abans.

Una llista molt nova?

Mantinc dos regidors que són l'Estanis Vayreda i la Montserrat Torras, que ja tenen experiència i coneixen com funciona l'Ajuntament, però vaig considerar molt important implicar-hi persones noves carregades d'il·lusió. Persones molt preparades per als llocs que hauran d'ocupar.

Continuarà l'estil Corominas?

Braços oberts i mirar d'incorporar totes les opinions i sensibilitats.