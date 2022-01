El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va anunciar la creació d’una línia d’ajuts i assessorament per a les empreses afectades per la crisi de subministrament de primeres matèries. Les empreses beneficiàries seran aquelles que requereixin liti, per a la fabricació de cotxes; semiconductors, necessaris per a la fabricació de xips; entre altres matèries fonamentals com el coure, el zinc o l’alumini. Torrent va avançar també la posada en marxa d’un servei d’assessorament a la indústria, per a optimitzar rutes o per a trobar nous proveïdors logístics. A la vegada, el conseller va comunicar que l’ICF obrirà una línia de préstecs de 100 milions d’euros perquè aquestes empreses puguin continuar operant.

L’anunci s’ es va fer fa uns dies en seu parlamentaria, al Parlament, durant la sessió de control al Govern. Aquesta línia d’ajuts i assessorament rep el nom de «finestreta d’aprovisionament i logística d’ACCIÓ». Roger Torrent va assegurar que «l’escenari és molt complex i amenaça la competitivitat de les empreses catalanes». En aquest sentit, Torrent també va mostrar el seu compromís per fer «tot allò» que estigui a l’abast del Govern.